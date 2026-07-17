Trabajadores tercerizados del Mides realizan paro por 24 horas

El Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga) realiza este viernes un paro de 24 horas, medida que tenía prevista una movilización frente al edificio del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), pero que finalmente fue suspendida por las advertencias climáticas efectuadas por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet). El reintegro de los funcionarios se llevará adelante con los turnos de este sábado.

El secretario de Trabajadores Tercerizados del Sutiga e integrante de la Dirección Nacional del sindicato Diego Andrada dijo a la diaria que, “por cómo venía la semana, el paro iba a ser con movilización y concentración, pero por el anuncio de que habría malas condiciones climáticas, también para proteger a los trabajadores, que siguen trabajando muchos de ellos en territorio, incluso en calle, y sin cobrar, decidimos hacer una jornada con una olla popular en la sede del sindicato. Asistieron muchísimos trabajadores”. Además, se colgarán carteles frente a las puertas de la sede ministerial.

El dirigente resaltó que el gremio tiene votado por asamblea un paro al mes, “hasta que el Mides nos dé una respuesta acerca de la propuesta que tenemos del fideicomiso, para salir de los atrasos, trabajar y cobrar”. Sostuvo que actualmente hay negociaciones con la secretaría de Estado, y a la espera de saber “si no hay otro plan para que esto no siga sucediendo, porque claramente lo que era el acuerdo a través de Microfinanzas fracasó. Ya hubo dos grandes bloques de atraso, uno en febrero y ahora en julio”.

Sostuvo también que encontrar una solución al pago atrasado de los salarios a los trabajadores “sería lo más saludable para las partes, incluso para los usuarios, porque al también hacer un paro se está afectando el servicio; o que tengan una alternativa que sea ejecutable y que termine con los atrasos”.

Con respecto a cómo se han desarrollado las últimas negociaciones entre el Mides y el sindicato, respondió que “al día de hoy son unos 500 trabajadores aproximadamente sin cobrar, que están cumpliendo funciones, pero la realidad es que no hemos tenido noticias sobre esto. Estamos a un año casi del conflicto y la situación se mantiene igual”. Andrada cuestionó que el Mides “está abriendo otros dispositivos y planteando otros proyectos con trabajadores también, cuando tienen a un gran número de ellos y no saben en qué mes cobran y en cuál no. Se necesitan respuestas claras”.

Acerca de los planes de Sutiga, dijo que la organización está “en asamblea permanente desde febrero”. Además, señaló que “se toman medidas en centros, dispositivos y en las organizaciones donde no están cobrando los funcionarios, por lo que se está evaluando semana a semana cómo vamos a seguir”. “Ya se transmitió al ministro Gonzalo Civila y a las autoridades que trabajar así es inviable y que no se puede repetir la lógica de 2025, que tuvimos más meses sin cobrar que los que se percibieron los salarios”.

Andrada dijo también que el Mides tiene atrasos con programas relacionados a discapacidad y a servicio de violencia basada en género y que “en el interior del país hay trabajadores sin cobrar. Sorprende que se anuncie que son una prioridad los programas del Mides y la población en situación de calle y que, a la vez, se continúe en la misma situación. Es como muy contradictorio eso”.