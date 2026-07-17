Ministerios de Trabajo, Economía e Industria se reunieron con Fábricas Nacionales de Cerveza, pero aún no hay definiciones

Movilización de trabajadores de la bebida por el cierre de la planta de FNC en Minas (archivo, junio de 2024).

Representantes de Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) mantuvieron este jueves una reunión con autoridades de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Economía y Finanzas e Industria, Energía y Minería para analizar la situación de la empresa, las decisiones anunciadas respecto de las unidades productivas de Paysandú y Lavalleja y la viabilidad del desarrollo y la competitividad de la industria nacional.

En el encuentro participaron los ministros Juan Castillo y Gabriel Oddone. En representación del Ministerio de Industria, Energía y Minería asistieron el director nacional de Industrias, Adrián Míguez, y un asesor

Una fuente del Ministerio de Trabajo que participó en la instancia dijo este viernes, en diálogo con la diaria, que “fue una muy buena reunión” y señaló que, si bien el tema central fue la situación de FNC, la planta de Minas y la operativa de Montevideo, “también estuvo presente la situación de la planta de Paysandú, que, si bien corresponde a una unidad productiva diferente, pertenece al mismo grupo económico”.

La fuente agregó que la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) continuará manteniendo intercambios con las autoridades de Ambev y que es muy probable que se desarrollen dos instancias tripartitas en el Ministerio de Trabajo para abordar las situaciones de las plantas de Montevideo y Minas, en fechas que aún están por confirmarse.

Asimismo, sostuvo que se trata de un tema “que ocupa al gobierno” y que presenta “distintas particularidades que recién se están comenzando a estudiar y abordar”. En ese sentido, explicó que la intención es que los tres ministerios trabajen de forma coordinada, cada uno desde su ámbito de competencia, aportando distintas herramientas y líneas de acción.

Por último, reconoció que “es probable” que durante la próxima semana se concrete una nueva reunión para profundizar en los distintos aspectos del tema y comenzar a definir la línea de trabajo de cada una de las partes.

Por su parte, desde la empresa señalaron que valoran “instancias como esta, en las que hemos podido conversar con apertura sobre los problemas de competitividad que tiene FNC. Todas las partes involucradas estamos buscando soluciones para que FNC continúe su operación en el país. Hemos compartido oportunamente la información solicitada por las autoridades y seguiremos a disposición para trabajar en conjunto”.

En tanto, el presidente del sindicato de FNC, Bruno Pastorino, dijo a la diaria que los trabajadores no participaron en la reunión y que “el gobierno aún no se comunicó con el gremio”. Agregó que “solo tuvimos conocimiento de que los tres ministerios y la empresa volverán a reunirse la próxima semana. Lo interpretamos como que todavía no hay una definición sobre en qué temas se avanza y en cuáles no, por lo que aún no citarán al sindicato. Es lógico”.

“Por el momento no se resolvió nada”, comentó el dirigente, y agregó que la empresa “debe presentar más información” para que la próxima semana puedan comenzar a adoptarse definiciones. Pastorino manifestó, además, que, según la información de la que dispone, durante la reunión cada ministerio presentó un informe sobre el sector, elaborado a partir de los datos e información entregados semanas atrás tanto por el sindicato como por la empresa.

Por último, el presidente del sindicato de Maltería Oriental, Damián Díaz, confirmó este viernes a la diaria que la empresa envió a unos 50 trabajadores a seguro de paro. La decisión fue comunicada esta semana, comenzó a regir el 15 de julio y continuará hasta el 14 de agosto inclusive. Las condiciones del seguro de paro fueron acordadas por ambas partes en el Ministerio de Trabajo. Según explicó la empresa, la medida responde a que una embarcación que debía arribar a Uruguay a fines de este mes finalmente no llegará, lo que genera un sobrestock de producción. Toda la producción de Maltería Oriental es exportada al Grupo Petrópolis, en Brasil.