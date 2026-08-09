Fancap realizará un paro de 24 horas en la planta de La Tablada

El sindicato de la empresa estatal informó que, ante “la falta de respuestas concretas” por parte de las autoridades, se resolvió “profundizar las medidas de conflicto”.

La Federación Ancap (Fancap) –sindicato de la empresa estatal– anunció a través de un comunicado que este lunes detendrá las actividades durante 24 horas en la planta de La Tablada. “Desde hace tiempo, el sector [de La] Tablada viene planteando la necesidad de avanzar en una serie de cambios organizativos que entendemos imprescindibles para el funcionamiento de la planta”, se señala en la declaración.

El sindicato apunta que en el período pasado, en 2022, “se alcanzó un acuerdo integral que establecía una revisión anual de su implementación”, con el propósito de “evaluar su funcionamiento y realizar los ajustes necesarios”. Sin embargo, “por diferentes motivos y postergaciones de la administración, esa revisión nunca se concretó”.

En ese marco, Fancap presentó “una propuesta integral que contempla distintos aspectos”, desde “cuestiones salariales” hasta temas vinculados a “la organización y operativa general de la planta”. A partir de allí, tras varias reuniones con las autoridades de la empresa pública, el sindicato, “como muestra de voluntad”, disminuyó “aproximadamente un 90%” el planteo original, concentrando el reclamo en “lo urgente”, esto es, “la falta de personal y la necesidad de revisar la organización de la planta”.

“La realidad es concreta: hoy existen servicios que no pueden ser atendidos adecuadamente producto tanto de la falta de trabajadores como de una estructura organizativa que ya no responde a las necesidades actuales de [La] Tablada”, se afirma en el comunicado.

En ese escenario, y frente a “la falta de respuestas concretas”, es que el sindicato resolvió “profundizar las medidas de conflicto”. “Seguiremos apostando al diálogo cada vez que se nos convoque”, pero el diálogo “no puede significar postergación permanente”, se señala.