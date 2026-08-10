En 2025 se registraron 1.211 cooperativas y sociedades de fomento rural con 29.679 personas ocupadas

El sector representa ahora 2,2% del empleo en el país, con 415 puestos de trabajo más que el año anterior y ocupando a más mujeres que hombres por primera vez.

Según el último informe de empleo en cooperativas y sociedades de fomento rural (SFR) en Uruguay, elaborado por el Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), 29.679 son las personas que trabajan en estos emprendimientos, 415 más que en 2024. Esto significa un aumento de 1,4% en el empleo generado el año anterior en comparación con 2024 y, de este modo, se mantiene un crecimiento sostenido en la generación de trabajo en los últimos seis años.

Según datos aportados por el Banco de Previsión Social (BPS), las cooperativas y SFR representan hoy en día el 2,2% del empleo en todo el país. Asimismo, por primera vez se registró más ocupación femenina que masculina en este tipo de emprendimientos, con un 50,9% de mujeres frente a un 49,1% de hombres.

En diálogo con la diaria, Graciela Fernández, presidenta del Inacoop, afirmó que las cooperativas son “hijas de la necesidad” y surgen en aquellos sectores donde muchas veces han fracasado las empresas tradicionales. Sostuvo además que estas iniciativas “continúan siendo una herramienta muy viable en la que todo se debe a la gobernanza y al ejercicio de ese principio democrático de trabajar y decidir cooperando”.

“Alguien no hace una cooperativa por cualquier cosa; cuando estoy tomando la opción de hacer una cooperativa es porque me quiero gobernar dentro de determinadas formas en la sociedad que estoy constituyendo. Entonces, si opté por formar una cooperativa, por ejemplo, en una actividad artística, es porque todos los que nos juntamos optamos por esto, porque estamos de acuerdo con los principios y valores cooperativos, porque vamos a ser una organización democrática en la que todos vamos a decidir por igual y vamos a tener determinada gobernanza”, afirmó Fernández.

Equidad de género

Consultada sobre el hecho de que las mujeres superaran a los hombres en el último registro sobre ocupación en este rubro, la presidenta del Inacoop considera que esto se da porque ha habido un trabajo muy importante desde el Estado, además de la participación de otros actores, en lo que tiene que ver con las políticas de género.

“Esto no es particularmente de esta administración, sino que es un trabajo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo por parte del movimiento cooperativo y también de la sociedad civil. No lo llevaría a administraciones de gobierno específicamente, sino que creo que la sociedad civil ha hecho un trabajo muy importante con este tema en los últimos años, y lo ha puesto arriba de la mesa”, destacó.

Asimismo, Fernández sostuvo que en varias licitaciones del Estado se pide la paridad de género y, además, una cooperativa no podría competir si no implementara la equidad de género. “El tema está atravesando todas las actividades estatales, las políticas de inserción, las políticas de trabajo, entre otras. Creo que todo esto incide en los datos que tenemos ahora”, consideró.

Las cooperativas y sus dificultades

En declaraciones recientes a la diaria, Hugo Montaño, presidente de la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (Cudecoop), dijo que en Uruguay “la gente decide hacer una cooperativa, se pone a trabajar para eso y, de repente, para hacer la cooperativa, para empezar a hacer algo, están hasta seis meses, incluso más. Cuando hay empresas, si uno quiere hacer una sociedad anónima, hace una SAS [sociedades por acciones simplificadas] en 24 horas”.

Consultada al respecto, Fernández manifestó que coincidía con el planteo de Montaño y agregó: “No tengo la menor duda de que hoy en día es mucho más fácil iniciar una SAS que una cooperativa. Es muy difícil constituir una cooperativa con todos los requisitos que se solicitan. Creo que debemos flexibilizar y agilizar este tema. Es una solicitud de larga data y que influye negativamente en el desarrollo cooperativo”.

Fernández también señaló que el Inacoop está llevando adelante un intercambio de controles cooperativos junto con la Auditoría Interna de la Nación con el fin de avanzar, sobre todo, en la aprobación del estatuto para lograr un mecanismo más ágil. “Es ahí donde se pierde mucho tiempo, en la aprobación”, remarcó.

“El reclamo es certero y es real, y nosotros tenemos un desafío importantísimo en las políticas públicas para lograr todo esto. Creo profundamente en la figura cooperativa y me encantaría que tuviera otra flexibilidad y que la gente joven la pudiera utilizar como instrumento de asociativismo y emprendedurismo. Este es uno de los desafíos más importantes que tengo como presidenta del Inacoop”, concluyó.