Sindicato de trabajadores de UCOT se reunió con Carlos Negro y resolvió extender el paro hasta este martes

Reclaman por el refuerzo del programa Bus Seguro, la puesta en marcha del sistema de botones de pánico y la participación conjunta en instancias semanales de preparación de cara a encuentros deportivos de riesgo.

La Asociación Sindical de Cooperativistas y Obreros del Transporte (Ascot-UCOT) resolvió extender hasta las primeras salidas nocturnas del lunes el paro decretado para este lunes luego del secuestro de un ómnibus de la empresa por parte de un grupo de hinchas de Cerro. Así lo informó el dirigente de Ascot-UCOT Matías Costa a la salida de una reunión entre el sindicato y el ministro del Interior, Carlos Negro, en la que también participaron representantes de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott).

En una rueda de prensa, según consignó Subrayado, Costa dijo que Negro explicó a los trabajadores que el tema continúa bajo investigación. Desde el Ministerio del Interior les dijeron que la información se encuentra reservada, si bien mencionaron que “cuando haya novedades también lo van a comunicar”.

Con respecto al rótulo del crimen, el dirigente de Ascot-UCOT sostuvo que si bien el caso “está en manos de la Justicia”, el sindicato mantiene firme la convicción de que constituye “un secuestro”. “Está claro que el compañero estaba privado de libertad”, argumentó.

Sobre los reclamos del sindicato, Costa dijo que los trabajadores transmitieron su preocupación por la disminución de patrullajes de Bus Seguro y que Negro se comprometió a trabajar para que “pueda volver a estar”. Aseguró que, en este sentido, habrá una reunión entre el jefe de seguridad de la UNOTT y jerarcas de la Policía la semana próxima, de manera de “trabajar fin de semana tras fin de semana” en torno a los partidos “más complicados”.

De igual modo, indicó que la cartera buscará trabajar junto con la Intendencia de Montevideo (IM) y las empresas del transporte para la puesta en funcionamiento del sistema de botones de pánico, de manera que “empiece a estar en funcionamiento lo más pronto posible”. Costa precisó que los botones ya están disponibles, pero que aún no operan por “un problema de software” que la IM debe “agilizar”. “Nosotros entendemos que no va a ser la única solución, pero es un granito más de arena que va a aportar a la solución”, aseveró.

Por otra parte, Costa dijo que el sindicato solicitará participar en las reuniones semanales que el MI celebra con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para preparar los operativos necesarios para los partidos de la semana, de manera de poder definir “dónde tienen que trabajar el MI y la AUF”.

A estos efectos, el sindicato solicitó una reunión con el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, con el que se reunirán sobre la tarde de este lunes para plantear este último punto. “Vamos a ir con ese planteo y otros más, que entendemos que no van a ser la solución definitiva, pero sí nos va a brindar más tranquilidad a los trabajadores”, aseveró Costa. En esa línea, plantearon que se incluya a quienes “ocasionen problemas arriba de las unidades” en la lista negra.