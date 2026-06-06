Hugo Barretto expuso en la OIT: “Lo que está en marcha es una progresiva recomposición de las tareas”

En su discurso en la 114° Conferencia Internacional del Trabajo, el subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social abordó los desafíos del mundo del trabajo ante el avance de la inteligencia artificial.

El subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Hugo Barretto, expuso este viernes en la 114° Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se está desarrollando en Ginebra, Suiza, bajo la presidencia del titular del MTSS, Juan Castillo. En su discurso, Barretto se refirió a los cambios en el mundo del trabajo, así como también a las relaciones laborales, la negociación tripartita y el avance de la tecnología.

El subsecretario se enfocó en los desafíos y las transformaciones del presente y futuro del trabajo, producto de la inteligencia artificial y de los cambios en las formas de organización de la producción. Afirmó que “la variabilidad y aceleración de los cambios en el mundo del trabajo presentan un primer y principal desafío”, que “consiste en conocer y comprender esas transformaciones, que deben ser captadas en movimiento continuo”.

“Se trata de una evolución incierta desde diversos puntos de vista. Hay analistas que auguran una destrucción masiva del empleo existente mediante su sustitución por máquinas ligeras, automatizadas e inteligentes”, señaló Barretto, quien apuntó que, sin embargo, hasta ahora la evidencia “no demuestra tal determinismo”. Mencionó que “los estudios internacionales tienden a considerar que lo que está en marcha es una progresiva recomposición de las tareas, que configura un nueva etapa en la aplicación de la tecnología al trabajo”.

El subsecretario puntualizó que, en este escenario, “la calidad del empleo no parece asegurada”. Advirtió que existe “un riesgo cierto de menoscabo a la protección social y laboral si los vínculos laborales se califican de manera errónea, aumentando sideralmente la distancia entre productividad generada y precariedad del trabajo, y agravando la situación de las mujeres, que presentan un alto nivel de exposición a la automatización de la inteligencia artificial”.

Por otra parte, Barretto sostuvo que “las inversiones son imprescindibles para generar empleo y bienestar”, si bien señaló que en Uruguay se ha observado que “algunas empresas se trasladan al exterior, o reestructuran [su plantilla] sin dar un preaviso, dificultando así que puedan implementarse medidas de búsqueda de alternativas que permitan la mitigación del impacto en la vida de los trabajadores”. Dijo que se trata de un “panorama complejo” que “exige respuestas a nivel nacional e internacional”.

Asimismo, el jerarca del MTSS destacó el compromiso del gobierno uruguayo “con la adopción de un convenio de la OIT sobre trabajo decente en la economía de plataformas”, con el propósito de garantizar “un marco de derechos para todas las personas que trabajan”.

Durante su intervención, Barretto también hizo mención a la reducción de la jornada laboral, un planteo que, en el caso de Uruguay, “se abre camino a través del consenso por intermedio del diálogo social”. Mencionó que, para esto, Uruguay cuenta con una tradición de tripartismo que la actual administración sigue al pie de la letra.