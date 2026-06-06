Fancap recurrirá a la intervención del Ministerio de Trabajo para mediar en el conflicto con la empresa estatal

El consejo de sector planta La Tablada emitió una resolución, luego de la asamblea de trabajadores celebrada este viernes, para abordar el conflicto que mantienen los funcionarios de ese centro de producción con el directorio de Ancap por una serie de planteos y solicitudes relacionadas a una reestructura y a la contratación de personal que la empresa aún no decidió abordar.

Por decisión de la asamblea, se envió lo resuelto en una nota al gerente de logística, al gerente de Recursos Humanos y al licenciado en Relaciones Laborales de la planta de La Tablada, para comunicar que, “dada la negativa de Ancap a generar ámbitos de negociación por los cambios en la planta, se considera importante hacer parte del diferendo al Ministerio de Trabajo”, y que se resuelve “solicitar un ámbito tripartito al MTSS”. En ese sentido y como muestra de voluntad de diálogo, “se deja en suspenso el corte de horas extras y el cambio de horario por razones de servicio”.

Además, los trabajadores resolvieron mantener la medida de no extensión horaria. “De no lograr avances, la asamblea resolverá la profundización del conflicto”, indicaron. El paro de este viernes comenzó a las 13.00 y finalizó a las 16.00, con el reintegro de los empleados a sus actividades.

Con respecto al resultado de la asamblea, el presidente de la Federación de Ancap (Fancap), Salvador Sprovieri, dijo a la diaria este viernes que “el análisis que se hizo en la asamblea fue que se entendió necesario apuntar a otro tipo de estrategia y, con eso, la importancia de la intervención del Ministerio de Trabajo para mediar en un tema que es propio de la negociación colectiva, como lo es la reestructura”.

“Está abierta la profundización del conflicto si no hay avances”, dijo el dirigente, quien agregó que, con la intención de avanzar en conjunto con la empresa estatal y la secretaría de Estado, “se dejaron de lado algunas medidas que Fancap sabe que molestan, para tratar de crear un ambiente de diálogo y no de enfrentamiento, con el fin de lograr un cambio en la postura del directorio del ente”.