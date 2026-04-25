La Federación Ancap (Fancap) -sindicato de la empresa pública- resolvió ejecutar un paro de 24 horas, solamente en la planta de distribución de combustibles de La Tablada, desde las 22.00 del viernes 1° de mayo hasta las 22.00 del sábado 2 de mayo; ese día habrá una guardia gremial. La medida se da por el conflicto en torno al sector del pórtland, en el marco de las modificaciones que la actual gestión pretende introducir para reducir el déficit.

El presidente de Fancap, Salvador Sprovieri, dijo a la diaria, al retirarse de la mesa de negociación que se había instalado, Ancap “nos dejó solamente el camino del conflicto”. Señaló que con la detención de las actividades “se busca generar algún tipo de presión, porque el objetivo de todo esto es que Ancap suspenda el plan” que tiene previsto para la industria cementera “y volver a dialogar”. “No queremos el conflicto, pero Ancap nos ha empujado a eso”, resaltó.

Uno de los planteos de la actual administración es que el proceso de la molienda se haga en la planta de Paysandú y se traslade todo el proceso de la piedra caliza a la planta de Minas. Esto, junto a otros cambios, permitiría una reducción de los costos logísticos.

Según Sprovieri, “el plan implica disminuir la producción de Paysandú y centrar la producción en Minas, pero sucede que Minas no tiene capacidad técnica para sostener todo el mercado”. “Estamos en una situación donde Ancap debería darse cuenta que le está errando, tendría que bajar un cambio y volver a conversar con otras bases”, afirmó. El presidente de Fancap advirtió que, con este plan, “se le entregará el mercado a la competencia”.

Acerca del plan de lucha del sindicato para después del sábado 2 de mayo, Sprovieri señaló que podrían implementarse medidas de carácter sorpresivo. Asimismo, adelantó que el conflicto del pórtland será parte de la oratoria en el acto por el Día Internacional de los Trabajadores, convocado por el PIT-CNT.