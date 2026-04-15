Por resolución del Consejo Federal de la Federación de trabajadores de Ancap (Fancap), reunido en sesión este martes, la organización sindical se declaró en conflicto “contra el gobierno”, luego de que en una instancia de negociación desarrollado semanas atrás representantes del directorio de Ancap decidieran retirarse y no mantener el dialogo, estrictamente en lo que refiere a la rama del pórtland y al futuro de la planta ubicada en Paysandú.

El presidente de Fancap, Salvador Sprovieri, dijo a la diaria este miércoles que, además de declararse en conflicto, el sindicato resolvió convocar a una asamblea representativa, para el próximo martes, en la sede de Fancap. Agregó que se trata de una “Asamblea Nacional de Delegados, y se desarrollará con el objetivo de resolver un plan de lucha, en defensa del pórtland en general, y en particular de la planta de Paysandú”.

El dirigente expresó: “Seguimos denunciando que Ancap se bajó de la mesa de negociación, que Ancap no ha querido negociar de verdad, ni mantener un intercambio real. En ese marco es que observamos que la propia empresa dio por agotada la negociación. Eso empuja al gremio a sostener esto con medidas sindicales que, una vez que sean resueltas, van a comenzar, en un proceso que será bastante fuerte”.

En ese sentido, agregó que “se estará llevando adelante un conflicto que para el sindicato tiene una salida, que puede ser que el gobierno resuelva dejar en suspenso y volver a sentarse, pero con real interés de negociar, y no como ha sido hasta el momento actual”.

La resolución

El Consejo Federal, considerando que Ancap “se retiró del ámbito de negociación sin dialogar realmente una alternativa para el futuro de la industria cementera”, que “el planteo de la empresa ahorra solamente sobre los puestos de trabajo y no tiene un plan real a futuro para la industria”, y que “transmitió a la población que no cerraría ninguna planta, pérdidas de puestos de trabajo e inversiones, y todo esto está siendo claramente incumplido”, es que se resuelve la declaración de conflicto.

Para el sindicato, Ancap también incumplió con lo acordado en la reunión con el presidente Yamandú Orsi” y, a su vez, la empresa “no garantiza el futuro de los puestos de trabajo ni los derechos conquistados de las y los trabajadores. Este último fue un compromiso expreso del presidente de la República, y Ancap decide no cumplir”.

Como parte de la resolución, el sindicato expresa además que decidió “denunciar que el directorio de Ancap no cumplió con lo conversado con el presidente de la República y nunca tuvo intenciones reales de negociar una alternativa para el futuro de la industria”. La resolución y cada uno de sus puntos fue aprobada por unanimidad.