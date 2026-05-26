Comercio y servicios registró su primera caída interanual desde 2023

El sector cayó 1,1% en ventas reales durante el primer trimestre de 2026, en un escenario marcado por el deterioro generalizado de la actividad y expectativas empresariales más cautelosas.

26 de mayo de 2026 - 2 minutos de lectura

La actividad del sector comercio y servicios registró una caída de 1,1% en sus ventas reales durante el primer trimestre de 2026. Esto representó el primer retroceso interanual desde el último trimestre de 2023, según un informe elaborado por la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (CCSU).

De acuerdo con el documento, al que accedió la diaria, el dato marca la interrupción de una etapa de crecimiento que ya venía mostrando señales de desaceleración desde fines de 2024.

El relevamiento fue realizado por el Departamento de Estudios Económicos de la CCSU y recoge información de 320 empresas, que en conjunto emplean a 14.287 trabajadores en 752 locales distribuidos en todo el país.

El deterioro fue extendido: solo cuatro de los 15 rubros analizados lograron aumentar sus ventas reales. Como consecuencia, el índice de difusión por rubros –que mide la proporción de sectores con crecimiento– cayó de 47% a 27% respecto del trimestre anterior.

A nivel empresarial también se registró un empeoramiento. El índice de difusión entre empresas descendió a 34%, reflejando un mayor peso de las firmas con caídas de ventas frente a aquellas que lograron crecer.

Informática y automotores crecieron; electrodomésticos y gastronomía retrocedieron

Entre los sectores con mejor desempeño se ubicaron informática (6,3%), vehículos, repuestos y combustibles (5,1%), artículos de construcción, ferreterías y pinturerías (2,9%) e indumentaria (0,8%).

En contraste, los mayores retrocesos se registraron en electrodomésticos (-8,4%), restaurantes y confiterías (-7,8%), minimercados (-5%) y muebles y accesorios para el hogar (-4,8%).

Además, hoteles (-4,3%) y supermercados (-0,3%) pasaron a terreno negativo luego de haber mostrado crecimiento en trimestres anteriores.

Las microempresas fueron las más afectadas

El informe señala que la caída de la actividad alcanzó a todos los tamaños de empresa, aunque con distinta intensidad.

Las microempresas registraron la mayor retracción, con una baja de 10,4%, mientras que las grandes empresas mostraron un descenso mucho más moderado, de 0,2%.

En este último segmento, además, el índice de difusión cayó más de 40 puntos porcentuales respecto del trimestre previo.

Menor disposición a invertir y más cautela empresarial

Los indicadores adelantados se ubicaron en 51 puntos, el nivel más bajo desde el primer trimestre de 2022, lo que refleja una menor predisposición de las empresas a contratar personal, comprar insumos o invertir.

En cuanto a las expectativas de ventas para el segundo trimestre, si bien el índice general mostró una leve mejora, aumentó significativamente la proporción de empresas que prevé una caída en sus ventas: pasó de 24% a 38%.

Según el informe, esto refleja “un escenario de mayor cautela e incertidumbre”. También se deterioraron las expectativas de rentabilidad, tanto para este año como para las perspectivas hacia 2027.

Franquicias postales: crecen las operaciones y persiste la incertidumbre

El estudio incorporó, además, un análisis sobre el impacto del régimen de franquicias postales internacionales.

Aunque la mayoría de las empresas señaló que el efecto sobre su actividad es reducido o nulo, 26% afirmó que el impacto es significativo.

El informe destaca que las operaciones bajo este régimen crecieron 65% respecto del mismo período de 2025, tanto en cantidad como en valor de mercadería ingresada al mercado local.

Sobre la nueva reglamentación vigente desde el 1° de mayo, 48% de las empresas considera que no tendrá grandes efectos sobre su actividad, mientras que 29% aún no tiene una opinión definida, lo que evidencia un importante nivel de incertidumbre.

Para la CCSU, el sector comenzó 2026 “en fase de caída”, consolidando la trayectoria de desaceleración observada en los últimos trimestres.

De cara al segundo semestre, las expectativas empresariales continúan siendo cautelosas, “en un contexto marcado por una demanda interna que no logra consolidar dinamismo, señales de agotamiento en el mercado laboral y un escenario internacional que agrega incertidumbre a las decisiones de inversión y consumo”.