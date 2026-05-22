Inspección del Trabajo presentó denuncias ante Fiscalía por casos de apariencia delictiva en seguridad laboral

La Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social (IGTSS) presentó ante Fiscalía tres casos con apariencia delictiva en materia de seguridad laboral, en los que presuntamente se habría puesto en peligro grave y concreto la vida, la salud y la integridad física de trabajadores, en el marco de lo establecido por la ley de responsabilidad penal empresarial y de las líneas de trabajo del Compromiso Nacional por la Vida, la Salud y la Seguridad en el Trabajo.

De acuerdo con lo informado en un comunicado por la Inspección General, la actuación se da luego de [un proceso de capacitación interna] (https://ladiaria.com.uy/trabajo/articulo/2026/4/la-inspeccion-general-del-trabajo-presento-a-ocho-nuevos-inspectores/) en torno a la normativa vigente, y de instancias de sensibilización desarrolladas conjuntamente con Fiscalía, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de actuación ante posibles incumplimientos graves en materia de seguridad y salud laboral.

El titular de la IGTSS, Luis Puig, explicó que los casos corresponden a situaciones que, tras un análisis técnico realizado por la inspección, podrían configurar hechos de carácter delictivo. El inspector dijo también a la diaria que se trata de análisis que han hecho “en tres situaciones”. “Se informó a Fiscalía, y se seguirá analizando otras situaciones que puedan surgir. Después los mecanismos que se desarrollan no les corresponden a la IGTSS ni al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social [MTSS]”.

Hay que cuidar la vida de los trabajadores y trabajadoras en todo el país

Puig agregó que la unidad que encabeza tiene otra tarea, que es la de analizar desde el punto de vista laboral cuáles son las situaciones que se generan, pero “si existió delito o no, lo tendrá que resolver la Justicia”. “En aquellos casos en los que se analizaron, después de un largo proceso de intercambio, de análisis con nuestros abogados y demás, cuando se llega a la conclusión de que puede existir una situación de apariencia delictiva, la obligación es informar a Fiscalía de la Nación. Se continuará trabajando en esa perspectiva. De cualquier manera, sigue siendo inaceptable la siniestralidad laboral que tiene el país”, añadió el jerarca.

Puig indicó que hay otras situaciones actualmente en estudio y que, de confirmarse elementos similares, serán derivadas también a la Justicia. Señaló que estas actuaciones “se enmarcan en una estrategia integral impulsada por el MTSS, que combina prevención, capacitación, inspecciones y sanciones, junto al trabajo tripartito con empleadores y trabajadores, a través del Compromiso Nacional por la Vida, la Salud y la Seguridad en el Trabajo”.

“Entendemos que, además de la prevención y la difusión de derechos y obligaciones, cuando constatamos hechos con apariencia delictiva, corresponde ponerlos en conocimiento de Fiscalía”, afirmó. Destacó que este trabajo coordinado representa “una herramienta complementaria para fortalecer el cumplimiento de la normativa laboral y avanzar en la protección efectiva de las condiciones de trabajo y la seguridad de las y los trabajadores”. “El objetivo es tratar de dar mensajes claros, en el sentido de que hay respetar la normativa. Hay que cuidar la vida de los trabajadores y trabajadoras en todo el país, y eso implica una estrategia integral”, enfatizó Puig.

El inspector del Trabajo recordó que “ahora existe normativa que dice que no se puede poner en peligro la vida, la salud y la integridad física del trabajador. En ese sentido, la Inspección General recorre el país y está en contacto con cada situación. Se puede decir que se ha logrado mejorar la siniestralidad laboral grave y mortal en los últimos períodos, los últimos dos trimestres, el último trimestre de 2025 y el primer trimestre de este año”.