El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social presentó el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (Conassat), del proyecto Compromiso Nacional por la Vida, la Salud y la Seguridad Social. La propuesta, que había sido anunciada por el ministro de la cartera, Juan Castillo, cuando asumió, el 6 de marzo, tiene como fin el abordaje conjunto de los siniestros laborales y la promoción de un entorno de trabajo más seguro.

En la actividad estuvieron presentes, por el ministerio de Trabajo, su ministro, el inspector nacional de Trabajo, Luis Puig, y la subinspectora de Trabajo, Andrea Bouret. Además, asistieron Diego Yarza, en representación de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, y Carolina Alcuri, en nombre del PIT-CNT.

En la presentación, se explicó que la inspección de Trabajo tendrá dos objetivos fundamentales, que son el compromiso propiamente dicho y una ley nacional de seguridad y salud en el trabajo. Además, se destacó que el objetivo del compromiso es “poner en agenda esta crónica roja en materia de accidentes laborales, el desnaturalizar el hecho de que un trabajador se lesione o pierda la vida trabajando, adoptar medidas urgentes para disminuir los accidentes graves o mortales, prevención desde la gestión y tener el compromiso de todos: cada uno en su rol pero con el mismo fin”.

Puig expresó, al inicio del lanzamiento, que “existe en el país una crónica roja que difícilmente sea titular a fin de año, de que hay en el país entre 35.000 y 40.000 accidentes laborales, y que esos siniestros dan como resultado la muerte de un trabajador cada diez días y la discapacidad para muchos trabajadores, por el sólo hecho de abordar un contrato que, a decir del subsecretario de Trabajo, Hugo Barreto, es el único contrato que pone en riesgo la vida, la salud o la integridad del trabajador”.

Señaló en su discurso que “el objetivo no es tener una visión refundacional. No decimos que porque ahora llegamos al gobierno esto tiene fórmulas infalibles, hay un trabajo acumulado que hay que respetar”, y recordó que en 2014, cuando se aprobó la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, había aproximadamente unos 52.000 accidentes de trabajo por año y fallecía un trabajador por semana. “Lo que se generó a partir del debate y discusión fue muy positivo, porque se avanzó en prevención y se pudo reducir drásticamente en los años siguientes la cantidad de accidentes y de fallecidos en siniestros de trabajo”, dijo Puig.

El inspector de Trabajo añadió que “no hay conciencia de la salud en el trabajo en el Estado” y dijo que por eso “le pedimos al ministro de Trabajo que convoque a los directores generales de secretaría de todos los ministerios a conversar y capacitarse con la Inspección Nacional para llevar esa preocupación a sus carteras”.

Comentó además que en la primera semana de abril, mes de la salud y seguridad en el trabajo, seguramente se lleva a cabo el lanzamiento de la iniciativa, y agregó que “si esta iniciativa se queda sólo en titulares, en resúmenes de palabras, en realidad no cambiará nada. Si no somos capaces en conjunto de llevar esta realidad a todo el territorio, si esa política no pone los pies en la tierra, nos habremos quedado con una frustración de que no fuimos capaces de avanzar en este tema”.

“Tres visiones que tiene el mundo del trabajo en el país: el tripartismo, el debate y el consenso”

Carolina Alcuri manifestó que “creemos como trabajadoras y trabajadores que el rol del Ministerio de Trabajo y de la Inspección Nacional es fundamental, y la convocatoria a este compromiso es importantísima para cambiar la realidad. Las cifras de accidentes graves y de muertes son inaceptables, y las condiciones en las que están muchos trabajadores en todo el país, que cumplen distintas tareas, también son inaceptables”.

Mencionó que a nivel internacional Uruguay es reconocido por tener varios convenios ratificados en el ámbito laboral y una normativa robusta que protege los derechos laborales; sin embargo, y a pesar de tener empleadores y trabajadores comprometidos, hay algo que está fallando. Entendemos que la convocatoria hacia un cambio cultural, a crear una cultura preventiva, con respecto a la salud y seguridad, es una tarea que nos representa, que la entendemos como prioritaria, y por supuesto que el PIT-CNT se compromete a ser parte de esto”.

En tanto, Diego Yarza, agradeció por la creación del compromiso y comentó que vienen “trabajando de forma tripartita desde hace años, y pensamos que en este ámbito todos los temas de seguridad y salud que atienden al trabajo los hemos abordado de una manera eficiente, y nos parece que el compromiso que tienen las nuevas autoridades del Ministerio de Trabajo es una iniciativa que valoramos mucho, y nos parece bueno y positivo ser parte de ella”.

Por su parte, Castillo sostuvo que el ministerio está comprometido con las visiones que tienen sobre el tema, tanto las cámaras empresariales como el PIT-CNT, y que antes de lanzar el proyecto ya venían trabajando en la misma dirección. “Es gran parte de nuestro compromiso. No venimos al ministerio como salvadores, o como si tuviéramos una fórmula mágica para resolver los problemas; venimos a tratar de poner en práctica muchas herramientas que asisten, y las que no, tenemos que construirlas con esas tres visiones que tiene el mundo del trabajo en el país: el tripartismo, el debate y el consenso”, afirmó.