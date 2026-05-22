La Corte Internacional de Justicia dictaminó que el derecho de huelga está protegido por la libertad sindical

La decisión fue celebrada por el PIT-CNT, que la definió en un comunicado como “coherente con la historia, la doctrina y los principios fundamentales del derecho internacional del trabajo”

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), órgano jurídico dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dictaminó este jueves que el derecho de huelga de los trabajadores y sindicatos está protegido por el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece la libertad sindical para trabajadores y sus organizaciones.

La decisión, que no tiene carácter vinculante, parte de una solicitud cursada por la propia OIT luego de que constatara “un desacuerdo persistente” que involucra a gobiernos, trabajadores y empleadores sobre si el derecho de huelga deriva de la libertad sindical o no.

La petición de la OIT motivó una serie de audiencias de consulta, que finalizaron el año pasado y en las que participó nuestro país, donde brindó una opinión que se condice con el fallo. Entonces, la representante permanente de Uruguay ante las Naciones Unidas y los Organismos Especializados en Ginebra, Alejandra de Bellis, afirmó que “existe una interdependencia natural entre la organización sindical, la negociación colectiva y la acción de huelga, de modo que cualquier intento de separar artificialmente estos elementos desvirtúa su esencia”, y que, por lo tanto, “la organización sindical, la negociación colectiva y la huelga son manifestaciones inseparables” de la libertad de asociación.

El fallo de este jueves fue celebrado por el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, que en un comunicado difundido este jueves por la tarde expresó su satisfacción con sus derivaciones. Desde la central sindical caracterizaron el dictamen de la CIJ como “una victoria histórica” para el movimiento sindical, así como para quienes “quienes durante años defendieron, con firmeza jurídica, política y social, que no existe libertad sindical real sin derecho de huelga”

De esta forma, destacaron que dicho derecho “no es una concesión ni un privilegio”, sino que constituye en su lugar “una herramienta democrática fundamental de la clase trabajadora”, que permite “defender derechos, mejorar condiciones de trabajo, negociar colectivamente y enfrentar situaciones de abuso, desigualdad o injusticia”. “Pretender separar la libertad sindical del derecho de huelga es vaciar de contenido uno de los pilares esenciales del derecho laboral y de la democracia social”, manifestaron.

Según se enuncia en la misiva, con su fallo la CIJ “confirma la solidez de la posición sostenida históricamente por el movimiento sindical”, al tiempo que “respalda el papel de los órganos de control de la OIT”. “Esta opinión consultiva fortalece el sistema internacional de normas del trabajo y reafirma que los derechos laborales no pueden quedar librados a la discrecionalidad de los poderes económicos ni a interpretaciones restrictivas que desconozcan la historia de lucha del movimiento obrero”, añade.

Igualmente, desde la central sindical saludaron las contribuciones del gobierno uruguayo durante el proceso, las que evaluaron fueron “en consonancia con la tradición democrática, laboral y constitucional de nuestro país”. “Uruguay, cuya Constitución reconoce expresamente la huelga como un derecho gremial, ha contribuido con una postura que reafirma la centralidad de la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga como pilares indispensables de la democracia y la justicia social”, caracterizaron la postura del gobierno uruguayo, que contrastaron con aquella del sector empresarial internacional, que “durante años cuestionó el alcance del convenio” en torno al derecho de huelga.

Así, apuntaron que el fallo de la CIJ permitirá “zanjar” tal diferendo “en favor de una interpretación protectora”, que definieron como “coherente con la historia, la doctrina y los principios fundamentales del derecho internacional del trabajo”.

“El PIT-CNT celebra este paso trascendente con la responsabilidad que exige el momento internacional, reafirmando su compromiso con la defensa de los derechos de la clase trabajadora en todos los ámbitos: nacionales, regionales e internacionales. Hoy se confirma una verdad histórica del movimiento sindical: sin derecho de huelga no hay libertad sindical efectiva”, concluye el comunicado.