La demanda laboral disminuyó 4,8% en abril, según monitor de Advice

Según la consultora, “se configura un escenario que, si bien es negativo, no tiende a agravarse”, en relación con una actividad económica que se mantiene “prácticamente sin crecimiento” en lo que va del año.

De acuerdo con los últimos datos del monitor laboral de la consultora Advice, abril fue el tercer mes consecutivo en el que se registró una baja interanual de las oportunidades de empleo, que en ese mes alcanzó el 4,8%. Excepto en enero, en lo que va de 2026 la demanda se ha ubicado por debajo del nivel del año pasado. No obstante, el informe señala que “las tasas de variación interanual tienden a moderarse”: en febrero, la caída interanual fue de 11,8% y en marzo, de 7,9%.

“Se configura un escenario que, si bien es negativo, no tiende a agravarse”, destacó Advice. La consultora explicó que “este descenso coincide con el bajo crecimiento de la economía nacional previsto para este año”. Agrega, además, que “los primeros datos ya confirmados evidencian un inicio de año prácticamente sin crecimiento de la actividad económica (0,4% en enero y 0,1% en febrero), mientras que las proyecciones se revisaron a la baja, apuntando a un balance de 2026 aún más magro que el registrado en 2025”.

Respecto al ingreso al mercado laboral, Advice explica que, “con el objetivo de medir el grado de apertura del mercado de trabajo a personas que están iniciando o buscando iniciar su trayectoria laboral, se estudió la demanda de experiencia asociada a 269 puestos de entrada al mercado laboral en 134 actividades, comprendiendo más de 60.000 oportunidades de empleo publicadas entre 2022 y 2026”.

Del estudio se desprende que, en los últimos cuatro años, “el grado de apertura del mercado laboral se redujo de forma significativa”. En 2022, una de cada cuatro oportunidades de empleo en puestos de entrada al mercado laboral buscaba expresamente personas sin experiencia o con menos de un año de experiencia laboral previa (25,8%). Para 2025, ese porcentaje se había reducido a 15,6%, es decir, aproximadamente una de cada seis oportunidades laborales.

El informe también resalta que la inteligencia artificial (IA) “sí está detrás del cierre de puertas de entrada al mercado laboral, pero no exclusivamente”. La disminución de las oportunidades de empleo orientadas a jóvenes sin experiencia “no solo se comprueba en áreas de soporte operativo, gestión y atención al cliente, donde la IA se está aplicando para automatizar procesos, sino también en actividades no intensivas en tecnología, como transporte, turismo y hotelería, lo que denota que la tendencia responde a un conjunto más amplio de factores”.

“El cierre de puertas de entrada al mercado laboral se produce en un contexto de bajo crecimiento de la economía nacional, con desaceleración del consumo y un escenario global de alta volatilidad, configurando un panorama que los empleadores perciben con preocupación e incertidumbre”, señala el trabajo de Advice, al que accedió la diaria.

En referencia a lo que significa el actual contexto del mercado laboral para los jóvenes sin experiencia, el informe expresa que “en un contexto en el que el desempleo entre los jóvenes menores de 25 años es 3,4 veces mayor que el promedio de la población (24%), el cierre de puertas de entrada al mercado laboral constituye una señal de alerta”. Además, sostiene que el primer año de trabajo “se destaca como el desafío más relevante a superar desde el punto de vista de las expectativas de los empleadores”, lo que evidencia “la necesidad de un mayor acercamiento del sistema educativo al mundo laboral mediante pasantías, prácticas profesionales y programas de educación dual que permitan a los jóvenes acreditar la experiencia que se les exige”.