Mesa Coordinadora del Pan y CIPU negociarán durante un mes la situación de la trabajadora de panadería Guichón

La trabajadora había sido despedida, pero finalmente fue enviada al seguro de paro por “baja actividad” mientras las partes negocian en el MTSS.

Este martes, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) tuvo lugar una instancia tripartita de negociación entre la Mesa Coordinadora del Pan y Afines, asesores legales del Centro Industrial de Panaderos del Uruguay (CIPU) y representantes de la cartera, a raíz de la situación de una trabajadora de la panadería Guichón, empresa vinculada a la gremial empresarial.

El presidente de la Mesa Coordinadora del Pan, Luis Echevarría, dijo a la diaria que la reunión fue “producto del despido de una trabajadora en la panadería Guichón”, una decisión que el sindicato considera “arbitraria”, ya que “viola claramente la cláusula de salvaguarda del empleo del sector panificador”.

Agregó que, de no revertirse la desvinculación y abrirse una instancia de diálogo, el sindicato estaba dispuesto a aplicar un “paro automático” en el sector. “El convenio colectivo establece que ante casos de estas características se debe negociar durante 30 días para intentar alcanzar un acuerdo de consenso”, explicó.

En ese marco, las partes acordaron modificar la situación laboral de la trabajadora: en lugar de mantenerse el despido, pasará al seguro de paro por “baja actividad” mientras se desarrolla la negociación. “Se abre un impasse para abordar el tema de fondo”, señaló Echevarría.

De no alcanzarse este entendimiento en el MTSS, el sindicato tenía previsto aplicar medidas de lucha mediante paralizaciones que afectarían la producción, distribución y venta en panificadoras industriales como Grupo Bimbo, Sorchantes, Pagnifique, Panglomo, Frío Pan y Masa Madre, entre otras. También podrían verse involucradas confiterías como Carrera, El Emporio de los Sándwiches y Masas Panas, además de panaderías artesanales afiliadas a la Mesa Coordinadora del Pan y Afines en todo el país.

Echevarría sostuvo que el sindicato mantendrá la postura de que la trabajadora “debe ser reintegrada”. Planteó que, en caso de existir una baja de actividad, la empresa podría aplicar un seguro de paro rotativo y con criterios igualitarios.

“La empresa tiene más de 40 trabajadores, por lo que entendemos que el seguro debería utilizarse de manera rotativa mientras se buscan soluciones de fondo para evitar que alguien quede sin trabajo”, afirmó.

“De momento las medidas quedaron en stand-by”, a la espera de que se instale una mesa de diálogo y se alcance un acuerdo definitivo, dijo el dirigente sindical. La próxima instancia tripartita en el MTSS será el 2 de junio, fecha en que las partes intentarán avanzar hacia una solución de fondo del conflicto.