Castillo dijo que le gustaría analizar la desaprobación del gobierno “con más elementos” en un Consejo de Ministros

El titular del MTSS compareció en el Parlamento para informar sobre el proyecto de ley de empleo integral, que es “una propuesta más en materia de política activa de empleo con fondos públicos”.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, acompañado por autoridades de la cartera, compareció el miércoles ante la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados para informar sobre el proyecto de ley de empleo integral, presentado por el Poder Ejecutivo, y que ya tiene media sanción del Senado.

Castillo, en rueda de prensa, consultado sobre si el proyecto, de ser aprobado definitivamente, puede incidir en la generación de empleo, respondió que “hay que ser muy preciso, la ley no va a resolver todos los problemas de inequidades y desempleo que existen en el país”.

Comentó sobre la comparecencia, dijo que “se repite una adhesión en líneas generales al proyecto de ley”, pero “luego es tarea del parlamentario definir si corresponde aplicar cambios o modificaciones al texto presentado”. Al respecto, resaltó que también “hubo consultas concretas”, y que el diálogo “quedó abierto”, ya que “si es para mejorar el alcance de la ley, para que efectivamente pueda generar más y mejor empleo a lugares y poblaciones que lo necesitan, bienvenido sea”.

Para el ministro, “es simplemente una iniciativa que coloca una propuesta más en materia de política activa de empleo con fondos públicos, a los efectos de fomentar la generación de contratos a empleadores, utilizando el mecanismo de subsidio, de manera tal que madres solteras, personas trans, hogares monoparentales, jóvenes que no culminaron sus estudios o quienes han salido de la cárcel o están purgando penas, cuenten con incentivos y oportunidades laborales. Pero no resolverá los grandes problemas de desocupación”.

“Tenemos que hacer la autocrítica necesaria para ver en dónde estamos cometiendo algún error”

En otro orden, consultado por las últimas encuestas de opinión pública de Equipos y Factum, que arrojaron una caída en los niveles de aprobación del gobierno, el ministro respondió que “lo que tenemos que hacer es la autocrítica necesaria para ver en dónde estamos cometiendo algún error, en dónde estamos comunicando mal, en dónde tenemos carencias, y recomponer rápidamente, porque si esa es la advertencia que está dando la población, efectivamente alguna cosa está demandando, y esa es la señal más importante que hay que atender”.

Castillo concluyó sobre este tema que a él le gustaría “hacer que este análisis con más elementos arriba de la mesa” se pueda “discutir en un Consejo de Ministros, y tomar la medida más importante, porque lo más relevante sigue siendo la gestión de gobierno, cómo se está llevando una etapa de la vida del país, y dando respuestas para las demandas de la población”.

Pedro Jisdonian: “Se puede abrir una carta de crédito, pero se esperaba que la expectativa sea mayor”

Por su parte, el diputado del Partido Nacional y presidente de la comisión, Pedro Jisdonian, dijo en rueda de prensa que “se desarrolló una comparecencia que va en línea con lo que nosotros venimos reclamando, que son acciones para mejorar el acceso al empleo”. El ministro de Trabajo lo dijo textualmente: “No es un proyecto que traiga muchas cosas nuevas”.

En ese sentido, agregó que “lo que viene a recoger el proyecto es una serie de incentivos que existen dentro de lo que es el ordenamiento jurídico, y va destinado a tratar de hacer llegar a más personas ese beneficio, y que las empresas pequeñas principalmente tengan la información para acceder. Se habla de la posibilidad de llegar a los 5.000 empleos a través de estos subsidios. Igual nos dejó un poco preocupados”.

Jisdonian manifestó también que se hizo “especial hincapié” en el proyecto “Yo estudio y trabajo” en el sector privado, porque se considera que “tendría que tener algún cambio, algún tipo de incentivo mayor al que se le está proponiendo en este proyecto de ley, porque estamos convencidos de que es a través también de la generación de empleo en el sector privado que se dinamiza la economía y en definitiva el mundo de trabajo”.