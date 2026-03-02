Organizada por la Dirección Nacional de Empleo (Dinae), y con la participación de la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social, del Instituto Nacional de Discapacidad (Inadis), y del Ministerio de Salud Pública (MSP), se realizó una jornada de reflexión e intercambio del Programa Yo Estudio y Trabajo.

La instancia estuvo dirigida a referentes de organismos adheridos, orientadores del programa, supervisores y al equipo de gestión, y tuvo como objetivo profundizar el análisis sobre el proceso de integración socioeducativa de las y los jóvenes.

Quienes expusieron fueron la subdirectora nacional de Empleo, Mariana Chiquiar, la subinspectora de Trabajo y Seguridad Social, Andrea Bouret, y la coordinadora del Programa Yo Estudio y Trabajo, Rosa Marcenal.

Chiquiar, en diálogo con la diaria, destacó del evento que “tuvo como objetivo generar un espacio de intercambio y reflexión sobre el proceso de inclusión laboral de los jóvenes”.

También resaltó la presentación de un espacio dedicado a la inclusión laboral de jóvenes con discapacidad, a cargo del Inadis, para luego concluir con la presentación de buenas prácticas, a cargo del MSP.

Chiquiar destacó que la actividad, además de ser presencial, fue compartida por Zoom, lo que permitió una mayor asistencia y participación. “Lo más importante de esta instancia, y su objetivo, es el rol que cumplen las empresas y organismos públicos que reciben a los jóvenes. El programa no es solo una beca, es una política laboral que expresa una convicción muy clara que tiene que ver con que estudiar y trabajar no pueden ser caminos excluyentes, y que el Estado tiene una responsabilidad en generar oportunidades reales”, manifestó.

Acerca de las políticas de empleo juvenil, sostuvo que “para la Dinae son políticas de desarrollo, porque no solo van a incidir en el presente y futuro, sino también con una reducción en la mirada de las desigualdades y la formalización, porque no solo se impacta sobre las personas individuales, sino además se fortalece el tejido social, generando más cohesión e integración”.

Por su parte, Bouret comentó a la diaria que “es de importancia resaltar esta primera experiencia laboral en las y los jóvenes, teniendo en cuenta la prevención de situaciones de violencia y acoso en su trayectoria laboral, y la importancia de considerar los derechos que son inherentes o naturales a toda persona sin distinción de edad, y ningún tipo de discriminación alguna”.

“En Uruguay existe una amplia y extensa normativa, tanto con decretos y leyes nacionales como así también la ratificación de convenios internacionales de la OIT [Organización Internacional del Trabajo], que hace un marco jurídico garantista, pero que no puede quedar en un papel, tiene que llevarse al territorio y al ámbito laboral. Entonces, las empresas están obligadas a dar cumplimiento a este marco normativo”, comentó la jerarca.

Recalcó que el Ministerio de Trabajo “tiene la obligación también de capacitar, más allá de fiscalizar, y es el marco del compromiso nacional que se brinda a las instancias de formación en todo el territorio nacional, a empresas públicas y privadas y trabajadores, para trabajar en el conocimiento de sus derechos, que tienen que ver con la seguridad y la salud en el trabajo, así como el acoso laboral, sindical y antisindical”.

Comentó que haciendo énfasis en esta normativa, “el cuerpo inspectivo de la Inspección del Trabajo está saliendo a fiscalizar, con el cumplimiento del Convenio 190, que si bien no está reglamentado, está ratificado. Desde ahí ya es ley, y por lo tanto toda empresa pública y privada debe contar con un protocolo de actuación de tolerancia cero a toda conducta de violencia y acoso en el trabajo, y que ese protocolo debe dar las pautas básicas de cómo actuar ante casos de acoso”.

En cuanto a seguridad y salud laboral, explicó que se realizó un “esbozo” sobre la necesidad y obligaciones que tiene el empleador con el trabajador. “Estos jóvenes que van a trabajar, que los va a marcar para toda su vida ese primer trabajo, tienen derechos como tales. Tienen que tener una evaluación de riesgos de los puestos de trabajo; requieren una capacitación específica de los riesgos en su trabajo y también genérica sobre primeros auxilios y derecho laboral”.

En ese sentido, sostuvo que hay que brindar estas capacitaciones y establecer que el trabajo tiene que adaptarse al trabajador, y no el trabajador al trabajo. “Hablar de tener medidas y ejes de acción; tenemos que trabajar en las acciones preventivas. ¿Cómo se habla de acciones preventivas? Si se trabaja un eje preventivo, se trata de la organización del trabajo, desde antes de que estos chicos ingresen. Cómo van a trabajar y bajo qué características y condiciones”, explicó.

“Como establece una campaña de la OIT, el primer trabajo marca, y para toda la vida. Hay que garantizar que el programa Yo Estudio y Trabajo deje una marca positiva en base a seguridad, salud y dignidad en el trabajo, una marca que fomente seguir esos caminos y que dé herramientas para el futuro. La organización del trabajo es clave en este sentido”, concluyó.