MTSS, empresarios y trabajadores firmaron un compromiso para prevenir el acoso laboral y la violencia en supermercados

El documento incluye diversas acciones, entre ellas, fomentar el diálogo social entre sindicatos y empresas, y promover la cultura de la prevención de accidentes laborales.

La Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Cámara de Supermercados del Uruguay y la Federación Uruguaya de Empleados y Empleadas del Comercio y los Servicios firmaron una declaración conjunta de dos compromisos para la prevención del acoso laboral. La instancia se desarrolló este jueves, en el marco del diálogo tripartito.

Sobre este tema, la inspectora general de Trabajo, Andrea Bouret, dijo a la diaria que, acorde al Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el ámbito tripartito se está elaborando un protocolo de tolerancia cero a toda instancia de acoso y violencia en el trabajo, “pero mientras este espacio y documento se trabajan y se llega a un acuerdo tripartito, se acordó aprobar un documento intermedio”.

El compromiso asumido este jueves abarca “cualquier manifestación de violencia o acoso en el ámbito laboral que incluya una acción de acoso sexual, moral o antisindical, y toda conducta que evite o discrimine los derechos de las y los trabajadores”, detalló Bouret.

Sostuvo que, simultáneamente, se firmó también la declaración del Compromiso por la Vida, la Seguridad y la Salud en el Trabajo, en el marco del proyecto de prevención que estableció la IGTSS en 2025. Comentó que la mesa tripartita decidió trabajar en acciones concretas, entre ellas, fomentar la participación en el diálogo social bipartito –conformado en el ámbito de los decretos 291/07 y 244/16– y fomentar la cultura de la prevención de riesgos laborales a través de instancias de sensibilización, capacitación y difusión de buenas prácticas. Además, el objetivo es fomentar instancias de cooperación orientada a la evaluación de riesgos específicos del sector, así como el intercambio de aportes técnicos que contribuyan a la elaboración de guías, recomendaciones y protocolos.

Comentó que otras de las acciones a ejecutar serán alentar la participación activa de trabajadores y empleadores en ámbitos de diálogos tripartitos, promover condiciones laborales que no sean propicias para conductas que constituyan acoso laboral, moral, sexual y antisindical, y también incentivar la difusión y el conocimiento sobre el principio del convenio 190 de OIT.

“Estas dos declaraciones son sumamente importantes. Una porque aporta al compromiso de la participación activa, tanto de trabajadores como de empleadores, en pos de ámbitos laborales dignos y seguros. Por otra parte, la prevención de aspectos de riesgos psicosociales que están asociados directamente al acoso y la violencia en el trabajo”, expresó Bouret.

La jerarca concluyó resaltando que “esta tripartita viene trabajando muy unida desde hace años y de forma muy sólida. También trabajó en protocolos contra el consumo problemático de alcohol y drogas. Con esto da un paso importante en pos de la seguridad, la dignidad y la prevención de accidentes, y todo lo relacionado con ambientes laborales sanos y seguros”.