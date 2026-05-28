Sunca aprobó plataforma para negociar nuevo convenio colectivo con cámaras empresariales

Asamblea general del Sunca, el 27 de mayo, en el Teatro de Verano, en Montevideo.

El presidente del sindicato, Richard Ferreira, sostuvo que se abre “una etapa de negociación pura y dura”; los ejes de la plataforma serán presentados este viernes en una reunión tripartita en la Dinatra.

El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) realizó este miércoles una asamblea general de trabajadores para discutir y aprobar los principales puntos de la plataforma que negociará con las cámaras empresariales en el marco de un nuevo convenio colectivo. El acuerdo anterior venció el 31 de marzo. La convocatoria se desarrolló en el Teatro de Verano Ramón Collazo.

Sobre el resultado de la asamblea, el presidente del Sunca, Richard Ferreira, dijo este jueves a la diaria que la instancia fue “multitudinaria”, con participación de “miles de trabajadores que vinieron de todo el país”.

El dirigente señaló que la asamblea tenía como objetivo “discutir y resolver la plataforma reivindicativa hacia los Consejos de Salarios, para negociar con las cámaras empresariales”, y sostuvo que ahora “se abre una etapa de negociación pura y dura para acordar un nuevo convenio colectivo”.

Ferreira destacó además que la plataforma presentada por la dirección sindical fue aprobada “por unanimidad” y afirmó que “abre un nuevo ciclo para los sindicatos de la construcción”.

Foto: Alessandro Maradei

Adelantó que la próxima instancia de negociación será este viernes a las 12.30 en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), en una reunión tripartita en la que el sindicato presentará los principales ejes ante las cámaras empresariales.

Sobre los puntos centrales de la plataforma, Ferreira sostuvo que “son temas fundamentales para el trabajador y para la industria”. Entre ellos, mencionó la modificación de las pautas de negociación salarial, con ajustes anuales y crecimiento vinculado a la evolución de la economía. Señaló además que el sindicato plantea avanzar en una “democratización del ingreso” de los trabajadores del sector.

Otro de los puntos refiere a las formas de contratación para la mano de obra no permanente, mediante sistemas de sorteo. Ferreira recordó que el sindicato ya avanzó en este aspecto en el convenio colectivo de 2023 y afirmó que ahora buscarán profundizar ese mecanismo.

Foto: Alessandro Maradei

Según indicó, desde entonces “gran parte de las contrataciones, tanto en obra pública como privada en el interior del país, se realizó a través de este sistema acordado en los Consejos de Salarios”.

Añadió que uno de los objetivos para esta negociación es extender ese modelo a Montevideo, Canelones y Maldonado, así como discutir la estructura de categorías dentro de la industria.

El dirigente comentó que durante la asamblea se abordó otro de los ejes de la plataforma: la reducción de situaciones de discriminación laboral dentro del sector, y explicó que esto afecta especialmente a jóvenes que intentan ingresar a la industria, a trabajadores mayores de 50 años que quedan desempleados y también a las mujeres que buscan incorporarse al rubro de la construcción.

Ferreira destacó que “en los últimos tres años se avanzó de forma significativa”, aunque sostuvo que desde el sindicato entienden que “hay que seguir profundizando en esa dirección”.

Foto: Alessandro Maradei

La asamblea también resolvió continuar impulsando la reducción de la jornada laboral, con la propuesta de pasar de 44 a 40 horas semanales sin pérdida salarial.

Otro de los puntos planteados refiere a la mejora de las condiciones laborales y de seguridad en el trabajo. Sobre estos temas, Ferreira afirmó que “todo lo relacionado con la mejora de las condiciones de trabajo, la seguridad laboral, el avance en las libertades sindicales y la generación de mayores oportunidades de ingreso a la industria tiene un contenido muy importante para el gremio”.