Orsi sobre las encuestas y la desaprobación: “Cuando analice y tenga un correcto diagnóstico, daré las explicaciones”

El presidente dijo que “la opinión pública es algo a tener en cuenta”, sostuvo que la situación supone una luz “anaranjada” y manifestó: “Está bueno que revisemos lo que estamos haciendo”.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, fue consultado este martes sobre las últimas encuestas de opinión pública de Equipos y Factum, que arrojaron una caída en los niveles de aprobación del gobierno. Equipos registró un aumento de la desaprobación de 40% a 48% entre febrero y abril, mientras que Factum registró un incremento del descontento de 41% a 46% entre el primer y el segundo bimestre del año.

El mandatario dijo que lee estos números “con preocupación”. “La opinión pública es algo a tener en cuenta. Estamos analizando, y cuando tenga algún panorama que me explique por qué son las cosas, ahí podría hablar más”, expresó.

Orsi hizo hincapié en que las razones detrás del crecimiento de la desaprobación están siendo analizadas por el Poder Ejecutivo. “Evidentemente, si hay gente que no está muy conforme, es porque hay algo que no está saliendo bien. Hay que saber corregir”, señaló.

En ese sentido, el presidente mostró disposición al cambio. “El que piense que uno tiene que plantarse como arrancó y no cambiar nada, [es porque] ya empezaste equivocando. Siempre tenés que cambiar”, manifestó. “Hay que mejorar. Algo de repente no está saliendo bien”, insistió.

Consultado sobre las declaraciones de la vicepresidenta Carolina Cosse, quien consideró que la encuesta de Equipos supone “una luz amarilla”, Orsi le subió el tono a la situación: “Anaranjada, diría yo”. “Cuando hay gente que está preocupada o que no está convencida, está bueno que revisemos lo que estamos haciendo”, reiteró.

Si bien puntualizó que actualmente “hay una situación mundial que complica”, el mandatario sostuvo que eso “no puede ser la única explicación”. “Cuando analice y tenga un correcto diagnóstico, daré las explicaciones”, agregó.

El presidente planteó reparos a la quita de las contraprestaciones

Por otra parte, el presidente se refirió al proyecto de ley de Rendición de Cuentas, el primero de la actual administración, que ingresará al Parlamento antes del 30 de junio. Tal como ya se anunció, Orsi destacó que la iniciativa incluirá la unificación de las transferencias monetarias dirigidas a la primera infancia, así como un aumento del monto de estas en algunos casos.

“Una vez me decía gente de Unicef que Uruguay sin duda es un país que pone mucho dinero en la infancia, muchísimo. No siempre rinde porque tenés todo muy fragmentado, porque se superponen políticas, entonces, la simplificación a veces también redunda en hacer economía y, por supuesto, en algunos casos, en los niveles más bajos, tenés que aumentar; en algunos casos sí se va a aumentar un 50%”, expresó.

Consultado sobre la eliminación de las contraprestaciones para el cobro de las transferencias, una de las recomendaciones que surgieron del Diálogo Social y que, según ha anunciado el director de la Oficina Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, también se planteará a través de la Rendición de Cuentas, Orsi manifestó: “Yo soy partidario, por ejemplo, en los temas de salud, [de] ser estricto con eso. Es un tema que estamos discutiendo”.