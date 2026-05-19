La primera Marcha del Silencio: “Ni un solo grito, ni una sola consigna, todo era silencio y emoción”

Las crónicas periodísticas de la época recogieron los testimonios de los protagonistas y afirmaron que “una multitud”, que estimaron en 80.000 personas, se sumó a la movilización.

El 20 de mayo de 1996, a 20 años del operativo de la dictadura que terminó con los asesinatos de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y de los militantes Rosario Barredo y William Whitelaw, y con la desaparición de Manuel Liberoff, se realizó la primera Marcha del Silencio, con las mismas características que tendría en años posteriores. Convocaron a la movilización más de 20 organizaciones, entre ellas, el Nuevo Espacio, el Frente Amplio, la Federación Nacionalista Independiente del Partido Nacional, el Movimiento de Reafirmación Batllista del Partido Colorado, el PIT-CNT y Serpaj. “Por una patria sin odios: solo con la verdad. Llenemos de pueblo el vacío inmenso que ambos nos dejaron”; así instaba desde su portada el diario La República a participar en la movilización. “Se exhorta a llevar símbolos patrios y flores, que serán depositadas en la estatua de la libertad”, agregaba.

En una columna de opinión publicada el 20 de mayo, el referente del Partido Socialista Guillermo Chifflet señalaba que “lo que importa” es “que la sociedad reflexione, para no desconocer su historia, para no amputarla”. “Esto podrá resultar molesto para políticos temerosos de lo que pueden considerar revisionismo. Pero ¿puede vivir una sociedad en paz sin conocer la verdad? (...) El Nunca Más solo podrá nacer del conocimiento de la verdad. Enfrentarse a ella, reclamarla, no significa olvidar otros problemas y urgencias de hoy”, advertía Chifflet.

La convocatoria fue a salir desde la plaza A los Desaparecidos y a transitar por 18 de Julio hasta la plaza Cagancha. Detrás de una pancarta blanca con letras negras que reclamaba “Verdad, memoria y nunca más” se ubicaron, entre otros referentes, Rafael Michelini, hijo de Zelmar; el general Liber Seregni, histórico referente del Frente Amplio; el senador Danilo Astori; el intendente de Montevideo, Mariano Arana; Matilde Rodríguez Larreta, viuda de Gutiérrez Ruiz, y Elisa Delle Piane, viuda de Zelmar. Junto con ellos, los familiares con sus carteles, y también integrantes del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT. Rafael Michelini, uno de los organizadores de la movilización, la calificó como un “imponente reclamo que pide verdad”.

A las 19.20 partió la marcha, que fue sumando participantes en cada esquina: según la crónica de La República, unos metros antes de llegar a 18 de Julio se unió un grupo de legisladores de Asamblea Uruguay, con Astori a la cabeza, y al llegar a Brandzen se sumó Michelini, que venía con un grupo de personas desde el Parlamento. Abrazó a su madre, le dijo “vamos, mamá querida” y ocupó la cabeza de la marcha. Participaron también los senadores Reinaldo Gargano y Marina Arismendi, y la militante social Sara Méndez. Al llegar a Tristán Narvaja se integraron el rector de la Universidad de la República, Jorge Brovetto, y dirigentes del Partido Demócrata Cristiano. “Lo impactante era el silencio casi absoluto”, “ni un solo grito, ni una sola consigna; todo era silencio y emoción”, relataban los periodistas de La República.

En la plaza Cagancha se sumó a la movilización el presidente honorario del PIT-CNT, José D'Elía: “14 cuadras de pueblo, 14 cuadras de trabajadores y de mucha juventud. Todos reclamando claridad en todo el proceso en que se vio sumergido el país. (...) Queremos simplemente saber la verdad”, le declaraba a La República.

“Una multitud reclamó por los desaparecidos”, tituló su nota el diario El País en su edición del 21 de mayo. Relató que “una multitudinaria marcha silenciosa” atravesó “en respetuosa solemnidad unas 20 cuadras de la zona comercial del Centro de Montevideo” reclamando “conocer la verdad sobre la suerte que corrieron las personas desaparecidas en el país, durante los años de la dictadura”.

“¿Quién hará callar este silencio?”, titulaba el mismo día La República, y agregaba: “Nada pudo ser más conmovedor que 80.000 almas cargando su inmenso dolor en medio de la noche”, “un enorme río humano desbordó 18 de Julio, reclamando en silencio verdad, memoria y nunca más”.

El País destacó que “la manifestación transcurrió en completo orden y los únicos conatos de incidentes se registraron a su llegada, en la plaza Cagancha, primero cuando un grupo de inadaptados rompió la consigna de respetuoso silencio que habían reclamado los organizadores y entonaron coros provocadores, y luego, cuando desde lo alto de un edificio contiguo al cine Plaza por unos parlantes se irradiaron, durante unos minutos, las estrofas de la marcha militar que precedía a los comunicados de las Fuerzas Conjuntas”. Los “inadaptados” a los que refiere el diario fueron, según la crónica de La República, un grupo de adolescentes anarcopunks que sostenían una pancarta que decía “La verdad ya la sabemos, justicia es lo que keremos”, y que al llegar a la plaza Cagancha se pusieron a cantar “paredón, paredón”.

En esa plaza, la manifestación dejó “caer una lluvia de flores al pie del monumento a la paz”, donde “cuatro percheros envueltos en paños negros simbolizaban los desaparecidos en Uruguay”, relató El País. Elisa Delle Piane fue la primera en depositar una flor frente a la silueta de los desaparecidos, y le siguieron Seregni –quien destacó que la marcha fue “una respuesta magnífica del pueblo oriental”–, Michelini, Matilde, Astori “y una interminable fila de emocionados manifestantes durante casi una hora”, contó La República.

Miles entonaron el himno nacional y el “'tiranos, temblad' resonó fuerte”, asegura la crónica de La República, que cierra: “Una pancarta resumía el sentir general: 'Que nunca la tristeza se asocie a mi nombre. Zelmar'”.