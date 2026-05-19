Cerro Largo: Morel presentó auditoría sobre gestión de Yurramendi y anunció que “hay evidencia” que va a ser derivada a Fiscalía

El intendente del Partido Nacional enumeró un conjunto de presuntas irregularidades durante la gestión de su antecesor, también nacionalista, y dijo que existen “indicios” de que en la campaña electoral hubo “un aumento desmedido de las compensaciones de sueldos”.

En las primeras horas de este lunes el intendente de Cerro Largo, el nacionalista Christian Morel, anunció en su cuenta de Facebook que al término de la jornada daría a conocer públicamente los resultados de una auditoría encargada por la actual administración sobre la gestión de su antecesor, el también nacionalista José Yurramendi. “Hoy es un día especial, hoy es el día que cumplo la promesa que muchos pensaron que me temblaría el pulso en cumplirla”, expresó Morel, y agregó que “desde ahora el resto será con Fiscalía”.

Sobre las 19.00, en una conferencia de prensa que se transmitió a través de la cuenta de Facebook de la Intendencia de Cerro Largo, Morel dijo que presentaría los resultados de un proceso que se inició siete meses atrás, cuando se hizo el llamado a licitación para contratar un auditor externo. Dicho esto, anunció que con estos informes el equipo jurídico del gobierno departamental dispondrá “diferentes investigaciones administrativas”.

Morel aseguró que “hay evidencia” que va a ser derivada a la Fiscalía, si bien puntualizó que todavía resta analizar varios elementos al respecto. Asimismo, el intendente de Cerro Largo valoró la posición del Partido Nacional (PN), en el marco de un proceso que apunta a la gestión de un correligionario. “Verdaderamente estoy en un partido en el que podemos decir que trabajamos tranquilamente”, manifestó.

Las novedades de la auditoría

Los resultados del informe fueron presentados en diversas placas con cifras generales sobre la administración de Yurramendi con relación a compras y pagos de sueldo por parte de la intendencia. Un primer elemento que fue puesto sobre la mesa fue que “en el 90% de las compras analizadas no se visualizó evidencia de que haya existido un proceso competitivo”.

También se detalló que “el 87% de las compras realizadas por la intendencia durante el período analizado” se concentró “en 20 proveedores”, cuando el gobierno departamental trabaja con 197 proveedores en total. Se puntualizó, además, que se detectaron compras en las que “no se identifica” qué dirección de la comuna era la responsable de la adquisición.

Otro tema que se mencionó durante la conferencia de prensa es que “la intendencia tiene por lo menos tres convenios vigentes con diferentes ONG para la tercerización de servicios”, pero no se obtuvo “documentación que compruebe que existió un proceso competitivo antes de la firma de los convenios”.

En cuanto a los sueldos, Morel comentó que “hay indicios de que en los años de campaña política hubo un aumento desmedido y discrecional de las compensaciones de sueldos”. “Para la muestra seleccionada de funcionarios y meses no pudimos visualizar la documentación que respalda el pago del 100% de las partidas variables líquidas”, se señaló en ese sentido en la presentación.

Por último, con respecto a los fondos extrapresupuestales, se constató que al 10 de julio de 2025 –cuando se hizo el traspaso de mando– había “insuficiencia de los saldos disponibles en cuentas corrientes” de la intendencia “para afrontar los saldos pendientes”.

“Existen dos expedientes en trámite en la intendencia en los que un proveedor reclama el pago de facturas por un total de 8.773.074 de pesos”, pero “no hay registro de procedimiento de compra ni de pago asociado”, se informó.

La visión de Botana

En las elecciones departamentales de 2025, Morel, que fue alcalde de Río Branco entre 2015 y 2025, derrotó en la interna del PN a Yurramendi –que aspiraba a la reelección– por una diferencia de 3.000 votos. Poco después de asumir, dispuso el cese de funcionarios y denunció una deuda acumulada de 1.630 millones de pesos.

En este escenario, Sergio Botana, senador del PN y exintendente de Cerro Largo (2010-2020), pidió en su momento que “nadie ponga las diferencias personales por encima de la suerte del departamento”. Consultado por la diaria sobre el anuncio que hizo Morel este lunes, Botana dijo que, “si hubiera una cuestión ilegal, es obligación de un gobernante denunciarla”. “Debe ser bienvenida la transparencia en todos los casos”, expresó. De todos modos, cuestionó la forma en que Morel comunicó su decisión, porque “una auditoría no debe ser publicitada por Facebook ni en la tardecita de un feriado”.