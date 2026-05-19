Kechichian sobre las encuestas y el nivel de aprobación: “A Yamandú lo estaban criticando antes de que empezara a gobernar”

“Todos nuestros presidentes tuvieron cosas que a nuestros militantes les gustaban más o les gustaban menos”, afirmó la senadora del Frente Amplio, que igualmente llamó a “atender las señales que nos está dando la militancia”.

En entrevista con la diaria Radio, la senadora del Frente Amplio (FA) Liliam Kechichian se refirió a las distintas encuestas de opinión pública que marcan una caída en los niveles de aprobación del presidente Yamandú Orsi. La legisladora consideró que, si bien se trata de “cifras que hay que atender”, esto no necesariamente se traduce en una fuga de votos hacia fuera de la fuerza política.

“Cuando a la gente se le pregunta si las elecciones fueran hoy a quién votaría, esos mismos descontentos dicen que votarían al FA”, aseguró. Asimismo, señaló que la oposición tampoco cuenta con números favorables en los sondeos.

Consultada sobre algunas de las propuestas que fueron rechazadas por el Poder Ejecutivo, por ejemplo, el impuesto al 1% que promueve el PIT-CNT para mitigar la pobreza infantil, y su correspondiente impacto en el electorado de izquierda, Kechichian puntualizó que el presupuesto quinquenal aprobado el año pasado contiene cambios tributarios equivalentes a “tres [impuestos de] 1% a los más ricos”.

La senadora mencionó el impuesto mínimo global, así como el gravamen a los depósitos de los uruguayos en el exterior, y afirmó que “desde siempre quedó claro que ese era el camino que iba a seguir el Frente Amplio”. “No engañamos a nadie: el 1% aparece después y el Frente Amplio lo toma como un insumo para la unidad temática de economía y dice que es un tema que habrá que discutir”, agregó.

Sobre la política exterior del gobierno, Kechichian manifestó su desacuerdo en calificar sus posturas como de “tibieza”. Y añadió: “A Yamandú lo estaban criticando antes de que empezara a gobernar el 1° de marzo”.

“Puede ser que tenga un estilo que a alguna gente le guste más y a otra menos, así como lo tenían Mujica y Tabaré. Todos nuestros presidentes tuvieron cosas que a nuestros militantes les gustaban más o menos”, expresó la legisladora. Con todo, sostuvo que “hay que atender esas señales que nos está dando la militancia”.

El juicio internacional “es humo de Cardama”

Por otra parte, consultada por la decisión de Cardama de iniciar un arbitraje internacional contra el Estado uruguayo, Kechichian manifestó: “Es humo de Cardama, que no se animó a hacer nada aquí; porque acá sí hubiera tenido muchos problemas, de mostrar más documentación, de todo lo oscuro que ha sido ese proceso”.

En el contrato firmado por el gobierno anterior se establece que los diferendos que tengan las partes sobre “asuntos técnicos” se resolverán, en última instancia, en la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Para cualquier otro caso, en el contrato se establece que “las partes intervinientes en el presente contrato se someten a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de la ciudad de Montevideo, Uruguay, para la resolución de cuantos litigios y controversias se deriven de la interpretación, aplicación y ejecución del presente contrato”.

En ese sentido, la senadora del FA afirmó que la demanda de Cardama “no tiene razón de ser”, dado que “es clarísimo que los litigios son nacionales, y que puede haber, solo en casos muy específicos de cuestiones técnicas, un litigio en París”.

Ferrero y la oposición: “Es harto evidente que le tienen una confianza política superlativa”

Asimismo, durante la entrevista, Kechichian se refirió a la reciente decisión de la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, de trasladar de fiscalía a Alejandro Machado, quien tenía a su cargo las investigaciones sobre Cardama y sobre la destrucción, en la Torre Ejecutiva, de documentos vinculados al caso de Sebastián Marset, así como también a la posibilidad de designar a un nuevo fiscal de Corte titular en este período, algo que ha sido rechazado desde la oposición.

La senadora sostuvo que el gobierno no se ha propuesto ratificar en el puesto a Ferrero, tal como plantea la oposición, que “dice que es ella o más nadie”. Por eso, sostuvo que actualmente hay “un empantanamiento” en la negociación. Consultada sobre las razones de la oposición para mantener en el cargo a Ferrero, expresó: “No dicen ningún argumento, pero es harto evidente que le tienen una confianza política superlativa”.