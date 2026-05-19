Radío dijo que se siente “muy honrado” de que se maneje su nombre para el cargo de comisionado parlamentario penitenciario

“Tengo una responsabilidad y un compromiso con el Inisa y con el presidente de la República, entonces, en ese contexto es que estoy pensando y viendo cómo evoluciona todo”, expresó el dirigente del Partido Independiente.

El cargo de comisionado parlamentario penitenciario está vacante desde el 18 de setiembre del año pasado, cuando la Asamblea General aceptó la renuncia de Juan Miguel Petit, quien posteriormente fue designado director de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). La comisión especial del Parlamento que trabajó para la designación de su sucesor no pudo obtener el consenso, y las 16 postulaciones presentadas quedaron en la nada. Incluso, dado que el tratamiento del tema se estancó, algún legislador integrante de la comisión llegó a manejar la posibilidad de que la INDDHH cumpliera esa función.

Sin embargo, hace pocas semanas, tanto en el oficialismo como en la oposición surgió el nombre de Daniel Radío, integrante del Partido Independiente, quien actualmente es uno de los directores del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), para que sea designado en ese cargo.

Este lunes, Radío fue consultado al respecto en el programa Desayunos informales, de Canal 12, y manifestó que se siente “muy honrado” con que se maneje su nombre, porque le parece “un honor”. Agregó que primero “hay cuestiones instrumentales”, porque la designación es del Parlamento, y se tienen que terminar de definir. “Porque, de hecho, están manejando 16 postulantes al día de hoy, algunos de los cuales conozco y me parecen muy buenos. Además, yo tengo una responsabilidad y un compromiso con el Inisa y con el presidente de la República [Yamandú Orsi], entonces, en ese contexto es que estoy pensando y viendo cómo evoluciona todo”, sostuvo.

El jerarca puntualizó que no se postuló para esa responsabilidad, pero insistió con que el solo hecho de que hayan pensado en él “es un honor”. Consultado sobre la postura del Partido Independiente sobre el tema, Radío contestó que en su partido van a aceptar lo que él resuelva.

Una fuente de la oposición señaló a la diaria que, si se avanza en la designación de Radío, se maneja la alternativa de que se inicie nuevamente todo el proceso de selección del comisionado parlamentario penitenciario, porque el proceso anterior quedó inconcluso. Por lo tanto, varios legisladores entienden que “jurídicamente” lo más “prolijo” es que se inicie nuevamente el proceso, y eso fue lo que se evaluó en una reunión entre varios senadores.

A su vez, un senador dijo a la diaria que en las últimas horas se manejó que quizás se aproveche la sesión de la Asamblea General de este martes, que está citada para hacerle un homenaje a Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, a 50 años de sus asesinatos, para volver a constituir la comisión especial, con el objetivo de reiniciar el proceso para finalmente elegir a un nuevo comisionado parlamentario penitenciario.