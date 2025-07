En la plaza Constitución de Melo, y con el expresidente Luis Lacalle Pou entre el público, Christian Morel asumió en la tarde de este jueves el mando de la Intendencia de Cerro Largo. Si bien el departamento seguirá siendo administrado, como desde la recuperación democrática, por el Partido Nacional (PN), el arribo de Morel al gobierno departamental supone un giro en la interna partidaria.

“Cerro Largo eligió cambiar”, sentenció Morel en su discurso de asunción. El flamante intendente anunció “el comienzo de una nueva etapa” para el departamento, “una etapa que ustedes eligieron con claridad, con convicción y con esperanza”. “Asumo con la tranquilidad de saber que llegamos hasta acá diciendo siempre la verdad, caminando junto a ustedes sin prometer lo que no se puede cumplir, pero comprometiéndonos con lo que es posible cambiar”, expresó.

En las últimas elecciones departamentales, el nacionalista Morel, que fue alcalde de Río Branco entre 2015 y 2025, derrotó en la interna partidaria al también nacionalista José Yurramendi, quien aspiraba a la reelección, por una diferencia de 3.000 votos. El PN arrasó en el departamento con 84% de los votos.

Previo a su discurso, en una conferencia de prensa Morel fue consultado por el vínculo que mantendrá su gobierno departamental con los miembros de la anterior administración. “Yo creo que vamos a tener nuestra propia impronta, y al tener nuestra propia impronta va a haber una diferencia”, afirmó.

Morel retomó esto en su discurso: “Sabemos que las condiciones en las que asumimos no son las ideales ni las que quisiéramos. Recibimos una intendencia con servicios que no llegan, con un desgaste institucional que duele… No es el escenario que deseábamos, pero es el que nos toca afrontar”.

El nuevo intendente de Cerro Largo prometió llevar adelante “una gestión descentralizada” porque, sostuvo, “el cambio se construye con presencia”. También dijo que impulsará un plan de limpieza y alumbrado que estará “a la altura de lo que cada uno de ustedes merece”. “Barrios cuidados, plazas iluminadas, calles transitables, son pequeñas cosas que cambian la vida cotidiana”, resaltó.

Asimismo, Morel se comprometió a “recuperar la caminería rural” y trabajar “codo a codo” con los productores agropecuarios de Cerro Largo. “El campo es el motor de este departamento y tiene que ser atendido como tal”, afirmó.

Ministro de Ganadería abogó por “un muy buen relacionamiento” con el gobierno departamental

Si bien Morel comenzó su carrera política en el sector encabezado por el senador del PN y dos veces intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, actualmente la relación entre ambos no es precisamente la mejor. Consultado en una rueda de prensa sobre el “rumbo” que tendrá su administración, Morel dijo que será “el rumbo que merece todo el departamento, que tiene que venir de la mano de un cambio, porque fue lo que votó la gente”.

Por su parte, Botana, que asistió a la asunción de Morel, declaró a La Voz de Melo que en este momento “es absolutamente imprescindible” que “nadie ponga las diferencias personales por encima de la suerte del departamento”. “Yo estoy seguro de que Christian no lo va a hacer, y yo no lo voy a hacer, así que eso no va a pasar”, afirmó. Consultado sobre si en el último tiempo tuvo algún diálogo con Morel, expresó: “Ni lo hemos tenido ni está pendiente”.

Recientemente Morel anunció que está evaluando cesar a unos 300 funcionarios municipales debido al “exceso” de personal que existe en la Intendencia de Cerro Largo. También ha dicho que pretende promover el uso del casco en la capital departamental, tal como lo hizo en Río Branco.

“Vamos a poner orden en el tránsito, con un equipo profesional, con educación vial en los centros educativos, con campaña de concientización, pero también con firmeza y herramientas para que los inspectores puedan hacer una tarea con respaldo”, expresó Morel en su discurso.

Además de Lacalle Pou y Botana, viajaron a la asunción de Morel, entre otros, el senador y presidente del PN, Álvaro Delgado, y el exdiputado frenteamplista por Cerro Largo y actual ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti. En declaraciones a La Voz de Melo, Fratti abogó por “un muy buen relacionamiento” entre el gobierno nacional y la Intendencia de Cerro Largo.

“Nosotros, por ejemplo, vamos a reimpulsar la mesa de desarrollo”, señaló Fratti, y apuntó que este ámbito solamente “funciona si hay un apoyo importante de la intendencia”; por eso, sostuvo, “son cosas que tenemos que conversar y hablar”. “Espero que podamos trabajar en conjunto por el bien de nuestros coterráneos”, añadió.