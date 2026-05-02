Juan Castillo, el 1° de mayo, en el acto por el Día Internacional de los Trabajadores, en Montevideo.

En el marco de la conmemoración del 1° de Mayo, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, hizo uso de la cadena nacional y recordó que el Día Internacional de los Trabajadores “no nace de un calendario”, sino que surge de algo que “hoy parece obvio: que la jornada laboral tuviera un límite, que el tiempo de una persona no pudiera ser consumido por entero por quien la contrataba”. En esa línea, señaló que los derechos laborales “no fueron concesiones, fueron conquistas colectivas”.

No obstante, consideró que es necesario también “hablar del presente, de un mundo en transformación, un mundo atravesado por cambios tecnológicos, incertidumbres y nuevas tensiones que nos obligan a repensar nuestras herramientas”. “La automatización avanza, el trabajo por plataformas y la inteligencia artificial ya inciden en cómo se contrata, se organiza y se evalúa el trabajo”, agregó.

Sobre los avances en material laboral en esta administración, Castillo señaló que Uruguay cerró 2025 con una tasa de empleo del 60%, un desempleo de 7% y 26.000 nuevos puestos de trabajo, de los cuales 75% fueron ocupados por mujeres. De esta forma, se alcanzó la “tasa de empleo femenino más alta de la historia”, aseguró.

“Son datos alentadores, pero aún falta: la brecha empleo entre hombres y mujeres sigue en 16 puntos y la brecha salarial de género ronda el 21%”, observó el ministro de Trabajo y sumó que el 70% de los hogares pobres tiene jefatura femenina, en su mayoría con menores a cargo. “La pobreza infantil en Uruguay está profundamente ligada a la feminización del trabajo precario”, indicó.

Sobre la ley de empleo integral, que fue votada por unanimidad este jueves en el Senado, dijo que “apunta a que los sectores históricamente postergados, los jóvenes, las mujeres jefas de hogar, los trabajadores mayores de 50 años y las personas con discapacidad tengan una inserción real al mundo del trabajo, con subsidios al salario, formación articulada y certificación de competencias”, explicó.

Según Castillo, 2025 culminó con más del 93% de las mesas de Consejos de Salarios cerradas: “Una de las rondas de negociación colectiva más amplias de nuestra historia reciente”.

Asimismo, dijo que, a partir de la estrategia tripartita Compromiso Nacional por la Vida sobre seguridad en el trabajo, hubo una “reducción de los siniestros laborales, en general, y los accidentes graves y mortales, en particular”.

Por otra parte, consideró que a través del Diálogo Social impulsado por el gobierno se presentaron “conclusiones que reflejan avances importantes en materia laboral, asumiendo el compromiso de mejorar las condiciones de miles de trabajadores y trabajadoras, dando garantías en seguridad social y cuidados”.

“Mirando hacia adelante sabemos que se abren nuevos debates, entre ellos, cómo organizamos el tiempo de trabajo y el descanso en nuestras sociedades. Esta discusión es la misma que el movimiento obrero dio en el siglo XIX, hoy en una forma nueva. No la vamos a eludir”, aseguró respecto de la propuesta del PIT-CNT para reducir la jornada laboral.