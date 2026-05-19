Presidente de Cuba expresó su “profundo agradecimiento” por ayuda enviada por Uruguay y México

Miguel Díaz-Canel destacó el “enorme cariño” que los une a estos países y afirmó que el cargamento recibido es “un testimonio vivo de la histórica solidaridad entre nuestros pueblos y de los principios de humanismo, cooperación e integración que deben unir a la región”.

Cuba recibió el lunes un cargamento de ayuda proveniente de México y Uruguay, con 1.700 toneladas de alimentos, productos de aseo y otros insumos básicos, incluidos leche en polvo y arroz uruguayos. El gobierno de Yamandú Orsi coordinó el envío con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. La ayuda llegó a Cuba desde un barco con bandera panameña que partió de Veracruz, México.

En la noche del lunes, en sus redes sociales, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó su “más profundo agradecimiento” por el envío y destacó el “enorme cariño” que une a su país con México y Uruguay. “Este donativo, que llega en días muy difíciles para Cuba por el impacto directo y multidimensional del bloqueo de Estados Unidos en la vida cotidiana de nuestro pueblo, es un testimonio vivo de la histórica solidaridad entre nuestros pueblos y de los principios de humanismo, cooperación e integración que deben unir a la región”, escribió el mandatario cubano. Agregó que, “en tiempos difíciles”, estos gestos muestran que “Cuba no está sola y que la solidaridad trasciende cualquier frontera”.

Cuba enfrenta una situación crítica en materia energética ante la decisión del gobierno de Donald Trump de cortar el suministro de petróleo venezolano a la isla y así recrudecer el bloqueo que hace años mantiene ese país sobre Cuba.

El 19 de febrero, el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, anunció que agencias de organizaciones de las Naciones Unidas se habían contactado con Uruguay para analizar la posibilidad de enviar ayuda humanitaria, lo que finalmente se concretó en estos días.