Sindicato del Medicamento se declaró en conflicto por falta de avances salariales

Movilización del Sindicato de la Industria del Medicamento y Afines frente al Ministerio de Trabajo, en Montevideo (archivo).

Este jueves habrá una nueva instancia de negociación tripartita en el Ministerio de Trabajo.

El Sindicato de la Industria del Medicamento y Afines (SIMA) resolvió declararse en conflicto luego de evaluar, en asamblea general de trabajadores, el resultado de las últimas instancias de negociación con la Asociación de Laboratorios Nacionales (ALN), en el marco de la undécima ronda de los Consejos de Salarios.

La secretaria general del gremio, Zoya Franco, explicó este miércoles a la diaria que, si bien existe diálogo con la patronal y disposición para discutir distintos puntos, no se han registrado avances “suficientes” en temas considerados centrales por el sindicato, como las horas de cuidados, la recuperación del salario real y mecanismos de ajuste vinculados a la inflación. “Van cinco meses desde que cayó el convenio colectivo del sector y todavía no hay respuestas concretas en varios puntos fundamentales”, sostuvo.

Franco señaló que la única propuesta formal presentada por las patronales refiere a un plan de 12 horas de cuidados anuales, mientras que, según afirmó, no hubo planteos sobre otros aspectos reclamados por los trabajadores. “La plataforma empresarial se basa en recortar derechos laborales”, cuestionó.

En ese contexto, el sindicato resolvió profundizar las medidas y acompañar con una movilización la reunión tripartita prevista para este jueves a las 14.00 en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra). Además, el gremio convocó a un paro a partir de las 12.00, sin hora definida de finalización, ya que dependerá del desarrollo de la negociación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

La dirigente explicó que las medidas se suman al trabajo a reglamento que comenzó a aplicarse el viernes. Entre otras disposiciones, los trabajadores no realizan cambios de sector ni de tareas, se suspenden las horas extras y cada puesto debe ser ocupado exclusivamente por el funcionario asignado.

El consejo directivo del sindicato volverá a reunirse este viernes para evaluar el resultado de la instancia tripartita y definir si mantiene o profundiza las medidas de conflicto.