La 11a Ronda de Consejos de Salarios tuvo acuerdos en el 83% de las mesas abarcando a unos 670.000 trabajadores

El informe del MTSS destaca la amplia participación de los actores sociales, la incorporación de cláusulas vinculadas con cuidados, salud mental y equidad de género, y un bajo nivel de conflictividad durante la negociación.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) presentó un informe con el cierre de la primera fase de la undécima ronda de los Consejos de Salarios. Según el documento, el proceso se caracterizó por una amplia participación de los actores sociales, la incorporación de cláusulas vinculadas con cuidados, salud mental y equidad de género, y un bajo nivel de conflictividad durante la negociación.

La fase inicial de la ronda tuvo 167 mesas de negociación con vencimiento de convenios entre junio y noviembre de 2025. Al cierre del relevamiento -en este mes-, 165 mesas habían culminado su proceso y dos se encuentran próximas a alcanzar un acuerdo. En conjunto, las mesas cerradas abarcan a más de 670.000 cotizantes.

De las 165 mesas concluidas, 137 finalizaron mediante acuerdos entre las organizaciones de trabajadores y empleadores —ya sea por medio de acuerdos tripartitos, convenios colectivos recepcionados o acuerdos con abstención del Poder Ejecutivo—, lo que representa el 83% del total. El proceso demandó más de 890 instancias de negociación tripartita, con un promedio superior a cinco reuniones por mesa. Además, más del 90% de los acuerdos incorporó mecanismos de prevención de conflictos o cláusulas de paz laboral.

Acerca del balance realizado por el MTSS, la directora Nacional de Trabajo, Marcela Barrios, dijo a la diaria que, entre tantas mesas y grupos para destacar, uno de los principales fue la negociación de las empleadas domésticas. “Es importante, pensando en Uruguay, pero también para la región, en esto del avance de la negociación colectiva en el sector. Es un rubro que en el mundo tiene sus dificultades, acá se ha avanzado. Además se logró concretar la aplicación de categorías, y se alcanzó a incluir el tema de que las trabajadoras domésticas cuidan también” enfatizó.

Trabajo rural incluyó beneficios por primera vez

En otros sectores, Barrios resaltó que los trabajadores rurales por primera vez, luego de 20 años de negociación, pudieron incluir beneficios, más allá de la fijación del salario mínimo. “Es la señal de empezar a enriquecer su negociación, y a que la negociación no es solamente fijar un sueldo base, sino que hay otras cosas relativas a las condiciones de trabajo que hacen al fondo de las relaciones laborales del cómo se trabaja”.

Más de la mitad de las mesas incluyeron cláusulas vinculadas con género, equidad y salud mental

La directora de Trabajo resaltó que en esta ronda fue importante lo acordado en materia de las cláusulas no salariales incluidas en la negociación, y dijo que “si bien los Consejos de Salarios buscan establecer salarios mínimos por categoría, al MTSS considera que hace al mundo del trabajo y a otras dimensiones que son parte de la vida de las personas, y así mirar al trabajador como una integralidad. Entonces, es positivo incluir cláusulas vinculadas con género, equidad y salud mental, entre otros temas. Además, las cifras obtenidas son buenas”.

Otro punto que consideró relevante es el destierro de “algunos relatos vinculados con la conflictividad, por ejemplo, asociada con la ronda de negociaciones”. “No se desató una mayor conflictividad producto de la ronda. Se mantuvo dentro de los parámetros y de los ciclos que estos datos pueden tener”. Durante la primera fase se registraron medidas de conflicto en 16 de las 167 mesas de negociación, menos del 10%.

Sobre el porcentaje de acuerdos (83%), dijo que, “a pesar de todas las visiones críticas, en relación con los lineamientos del gobierno en el inicio de la ronda, a pesar del mundo tan cambiante y dinámico, y todas las complejidades que día a día se suman al mundo del trabajo, y a las relaciones y las variables que no podemos controlar en Uruguay, que haya primado la posibilidad de entendimiento entre los actores sociales es muy valioso. El Ministerio de Trabajo apuesta a la negociación pensada como una oportunidad”.

Es ese sentido, consideró que “en el mundo moderno estos espacios de intercambio deberían ser oportunidades para construir, y no solamente visto como desde el lado de la patología del conflicto, sino al contrario, de la construcción y del diálogo conjunto de quienes son partes de un mismo sistema. Empresarios y trabajadores como parte del sistema de relaciones laborales, que puedan funcionar pensando en crecer, construir, identificar intereses comunes, y no tanto en posiciones antagónicas. Creemos que en esto se logró”.

Sector público: lo novedoso fue que se negoció antes del Presupuesto

Para el caso de la negociación en el sector público, la jerarca dijo que el MTSS “contribuyó a cambiar una lógica en cuanto a que antes la negociación se daba básicamente con un presupuesto ya presentado, y se daba en los sindicatos directamente en el Parlamento, y ahora se negoció en las mesas de Consejo de Salarios antes. Entonces, cuando se enviaron los incisos con su presupuesto al Parlamento, ya tenían contemplada las previsiones y proyecciones que surgían de los acuerdos en el Consejo de Salarios”.

Al respecto, expresó que haber negociado antes de la elaboración del Presupuesto Nacional, y no con un presupuesto ya elaborado para los sindicatos, “los gremios no debían correr atrás. Ahora fueron parte de esa construcción. Eso fue importante también para el ministerio”.

En los públicos, los acuerdos alcanzados comprendieron, entre otros, a la Administración Central, los entes autónomos y servicios descentralizados, la enseñanza pública, la Administración de los Servicios de Salud del Estado, el Poder Judicial y la Policía, incorporando medidas vinculadas a vivienda, cuidados, salud mental, carrera funcional y mejora de las condiciones de trabajo.