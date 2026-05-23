Sindicato del medicamento intensificará medidas ante falta de acuerdo en los Consejos de Salarios

Movilización del Sindicato de la Industria del Medicamento y Afines frente al Ministerio de Trabajo, en Montevideo (archivo, marzo de 2025).

La última reunión con representantes de la Asociación de Laboratorios Nacionales fue el jueves y no se registraron mayores avances para la firma de un convenio colectivo para el sector.

La dirección del Sindicato de la Industria del Medicamento y Afines (SIMA) se reunió este viernes para analizar la marcha de la negociación de un nuevo convenio colectivo con la Asociación de Laboratorios Nacionales (ALN), en el marco de la undécima ronda de los Consejos de Salarios.

La secretaria general del SIMA, Zoya Franco, dijo a la diaria que en la reunión tripartita, que tuvo lugar este jueves, no se registraron avances entre las partes. Puntualizó que ya hace cinco meses que se venció el convenio colectivo del sector.

La dirigente sindical señaló que durante la próxima semana habrá movilizaciones, al tiempo que para el próximo fin de semana se prevé un plenario de delegados. En ese encuentro se analizarán las medidas y acciones que se ejecutarán en la semana que comienza el lunes 1° de junio.

Con respecto a la última reunión, Franco dijo que la postura del sector empresarial no conformó “ni en lo salarial ni en la discusión por la reducción de tiempo de trabajo”. Señaló que la ALN solo propuso otorgar 14 horas al año por temas familiares (gestiones, cuidados y demás), mientras que el sindicato pretende 20 horas al año.

En materia salarial, dijo que “lo que el sindicato propone es dejar de lado las especulaciones y asegurar, en un convenio colectivo firmado, un mínimo de 2% de incremento salarial”. “Pero en esto las partes están lejos y tampoco hay acuerdo”, señaló. Otro de los puntos en discusión es la destercerización de tareas en varios laboratorios nacionales.