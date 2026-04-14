El Consejo Federal de la Federación de Trabajadores de Ancap (Fancap) se reunirá este martes para definir si se declara en conflicto, explicó el secretario general de la organización sindical, Manuel Molina, en entrevista con la diaria Radio. El motivo tiene que ver con las diferencias que tienen el sindicato y el directorio de la empresa estatal con lo vinculado a la situación del sector pórtland, en el departamento de Paysandú.

Molina comentó que el Consejo Federal “analizará la situación, ya que se viene de un proceso de bastante tiempo con discusiones y negociaciones que han pasado por distintos canales, ya sea instancias bipartita y tripartita. Se llegó incluso a hablar con el presidente de la República, a convenir un espacio, a partir de premisas que el presidente colocó sobre la mesa en esa reunión. Pero Ancap decidió terminar ese ámbito el jueves pasado”.

Al respecto, agregó que el directorio “decidió terminarlo sin llegar a ningún acuerdo, ni con Fancap ni con el sindicato Sunca, que participó también en la instancia”, y explicó que “el tema fundamental ahí era la propuesta, el plan de reestructura que está planteando el gobierno con respecto a la industria cementera. Desde ahí, una vez agotados los caminos de buscar acuerdos mediante el diálogo y la negociación colectiva, pasaremos indefectiblemente a otra etapa que el movimiento sindical tiene como herramienta, que es la correlación de fuerzas, la del conflicto”.

Acerca de la reunión del Consejo Federal, agregó que “probablemente este martes lo que se resuelva es una declaración de conflicto. La idea que llevamos la dirección de Fancap es un órgano colectivo y representativo, y por lo tanto hay que sintetizar una posición con la visión de los diferentes representantes de los sectores y de la dirección. Se estará planteando una posibilidad de ir a conflicto y que nos demos el espacio necesario para articular entre todos los sectores”.

El dirigente destacó que la federación es una organización “muy diversa”, en la que “hay una multiplicidad de sectores, y que cada uno tiene su propia autonomía y su propio organismo de representación”, entre ellos, funcionarios administrativos, obreros, marinos, transportistas y trabajadores de la industria cementera. “Es un universo, y cada uno tendrá tiempo para analizarlo, cada sector tendrá tiempo para analizar cómo y de qué manera aporta a esta situación. La industria cementera es un sector muy preciado como colectivo para los trabajadores. Es una de las principales preocupaciones que tiene Fancap hace diez años o más”, afirmó.

En ese sentido, resaltó que “cada dos, tres, cuatro años se vienen desarrollando situaciones que el sindicato debe salir a afrontar, desde un punto de vista no corporativo”, y que “no se dice simplemente que se mantenga todo el sistema como está, sino todo lo contrario. Fancap es el primero en hacer un análisis crítico de la situación de la industria cementera. Ahora, lo que se quiere saber es cuál es el proyecto”, concluyó.