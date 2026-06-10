Trabajadores de la pesca de nacionalidad indonesia reclaman cobrar su salario y poder volver a su país

Dos maquinistas que cumplen tareas en una embarcación de bandera uruguaya, reclaman poder volver a Indonesia, en medio de denuncias realizadas por el Centro de Maquinistas Navales por las condiciones de trabajo.

Dos trabajadores de la pesca indonesios, que cumplen tareas sobre la embarcación Río Solís -de bandera uruguaya-, en el Puerto Capurro, se encontrarían sometidos a condiciones incompatibles con los estándares mínimos de protección laboral, previsional y humana exigidos por la legislación nacional y los convenios internacionales ratificados por Uruguay, según información recopilada por el Centro de Maquinistas Navales. Por este tema, la organización sindical realizó las denuncias pertinentes, y hasta se entregó una carta a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo.

Hengky Kurniawan, de 48 años, y Ronnie Handikar Rahman, de 26 años, ambos con familias en su país de origen, dijeron a la diaria que aspiran a recibir el salario del mes de mayo y poder salir de Uruguay para retornar a su tierra natal. Ambos están embarcados desde el 3 de febrero. “Yo quiero que el barco salga al mar para volver a casa, y tener el salario de mayo”, dijo Handikar.

Los trabajadores señalan que “para todo se necesita dinero”, y que “por eso vinieron a Uruguay”, para “poder trabajar bien” y así poder percibir un mejor salario, pero que aquí, concretamente en mayo, existieron demoras al momento de recibir el salario, lo que complicó más su situación. Kurniawan comentó que su familia “no puede pagar las cuentas” en Indonesia, y que lo único que hoy quiere es volver a su país junto a su compañero. Acerca del retorno, dijeron que aún no saben cuándo se podrá concretar, aunque el deseo es que el viaje se realice lo antes posible.

En cuanto a cómo es su día a día, comentaron que desde febrero todo lo que hacen es “trabajar”, y que el deseo y sueño está centrado en reunirse nuevamente con la familia y regresar a Indonesia. Kurniawan dijo que quiere comprar una casa, y que por eso realiza el esfuerzo de trabajar y salir de su país. Además, expresó que trabaja en la pesca hace 26 años, la misma cantidad de años que Handikar tiene de vida. En tanto, Handikar hace siete años que trabaja en embarcaciones para ganarse la vida.

Ambos señalaron que tienen estudios y formación académica realizada en Indonesia, relacionada con el trabajo en el sector de la pesca. Actualmente cumplen tareas como maquinistas, aunque también realizan labores para ayudar y prestar asistencia al jefe de máquinas.