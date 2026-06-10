Consejos de Salarios: trabajadores y empresarios de la industria del medicamento mantienen negociaciones pero no hay avances

Tras celebrarse una nueva instancia de negociación, por la undécima Ronda de los Consejos de Salarios, este martes en el Ministerio de Trabajo (MTSS), las conversaciones entre el Sindicato de la Industria del Medicamento y Afines (SIMA) y la Asociación de Laboratorios Nacionales (ALN) no presentan avances en ninguno de los temas centrales que permitirían alcanzar un convenio colectivo para el sector.

Zoya Franco, secretaria general de SIMA, dijo a la diaria este miércoles que “los empresarios no llevaron una propuesta concreta para ninguno de los tres temas principales que están en discusión”. Sobre la reducción de la jornada laboral, el sector empresarial “sigue sin querer discutir el tema”; en lo concerniente al ajuste salarial, “los empresarios especulan con lo que se propone en los lineamientos del Poder Ejecutivo”, dijo. El gremio “solicitó que se deje de lado la especulación y que se analice la franja 1, que asegura un crecimiento del salario real para los trabajadores”, agregó.

Por el conflicto que hay con la ALN, desde el sindicato se resolvió mantener las medidas, que tiene que ver con paros de cuatro horas por semana, con movilizaciones, y también paros fraccionados.

Asimismo, dado que tampoco hay acuerdo respecto al eje de los cuidados, el MTSS realizó una propuesta que tiene que ver con días específicos para cuidados de internación hospitalaria y domiciliaria, para vínculos directos. El paquete incluiría también una determinada carga de horas para que los trabajadores puedan realizar gestiones o tramites. Al respecto, ambas partes deberán responder si aceptan o no en una nueva instancia, que se llevará adelante el próximo miércoles 17.

Para este miércoles, SIMA participó de la movilización hacia las puertas del edificio de la ALN, en el marco del paro general parcial del PIT-CNT. El gremio detuvo sus actividades de 09.00 a las 13.00. La comisión directiva del gremio se reunirá este jueves para resolver si profundiza las medidas en este conflicto y definir la respuesta que dará a la propuesta del MTSS.