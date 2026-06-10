PIT-CNT reclamó más recursos para la educación y defendió la realización del cuarto Congreso Nacional de Educación

Durante el acto de la central sindical se criticó la decisión de sectores de la oposición de no participar del Congreso y se reclamó por que sus resoluciones sean vinculantes.

En el marco del paro parcial llevado adelante por el PIT-CNT este miércoles, los sindicatos de la educación decidieron detener sus actividades durante toda la jornada. En el acto realizado por la central sindical esta mañana en el Cerro de Montevideo, distintos reclamos vinculados a la educación pública también fueron puestos sobre la mesa.

Alejandra Pereira, dirigente de la Federación Uruguaya de Magisterio - Trabajadores de la Educación Primaria (FUM-TEP) y secretaria general adjunta del PIT-CNT, fue una de las oradoras del acto. Durante su discurso cuestionó la situación de la educación pública y reclamó mayores recursos para los sectores más vulnerados. A su vez, señaló la falta de tutorías en Primaria, Secundaria y UTU, así como el atraso en el pago a maestras comunitarias. Además, advirtió sobre carencias de personal, problemas edilicios de algunos centros y falta de financiamiento para materiales e infraestructura.

La dirigente de la FUM-TEP también se refirió a la situación del liceo 61 ubicado en el Cerro Cerro, institución que desde ayer se encuentra ocupada por docentes en reclamo de mejor acceso edilicio para estudiantes con dificultades de movilidad. En ese sentido dijo que “los centros necesitan estructuras aptas para todas y todos, no podemos hablar de inclusión cuando no hay ni una rampa de acceso”, y agregó que de esto depende “que la educación sea para todos”.

A su vez, Pereira sostuvo que reducir la cantidad de estudiantes por grupo mejoraría los resultados educativos. También habló sobre el proyecto de ley de la Universidad Nacional de la Educación que continúa en diálogo en el Parlamento y defendió la creación de una universidad autónoma y cogobernada. Por su parte, valoró la instalación del cuarto Congreso Nacional de Educación mientras criticó a los actores políticos que decidieron no participar de esa instancia. “No queremos cualquier educación, la queremos autónoma y cogobernada, porque sino, no estamos hablando de las mismas condiciones que el resto de la universidad”.

Marcelo Abdala, presidente de la central sindical, dijo durante su discurso que continúa su reivindicación por el “6+1 [porciento del Producto Interno Bruto] en la educación”. Abdala agregó que “estudiar y aprender es un derecho humano” y que la “desigualdad” se ejerce también desde el ámbito educativo.

A su vez, en la misma línea que Pereira, cuestionó la decisión de sectores de la oposición de no participar en el Congreso Nacional de Educación. El dirigente sindical defendió esa instancia como un espacio democrático y de discusión colectiva sobre el modelo educativo que necesita el país, además resaltó que contará con la participación de “miles de compatriotas” que apostarán a dialogar sobre “qué educación precisamos para una estrategia de desarrollo”.

Al igual que Pereira, sostuvo que desde el movimiento sindical existe el compromiso de que las resoluciones del Congreso tengan carácter vinculante.