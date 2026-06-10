Paro general del PIT-CNT: “Hay que implementar cuanto antes los avances conquistados en materia de seguridad social”, dijo Abdala

El presidente de la central sindical consideró que “hacen falta más energías transformadoras en las políticas públicas del Poder Ejecutivo”; por su parte, la secretaria general adjunta sostuvo que los lineamientos de la Rendición de Cuentas están “muy lejos de cumplir con las expectativas de todos los trabajadores”.

La música del Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado ambientó la previa del acto del PIT-CNT por el paro general parcial convocado para este miércoles. La oratoria comenzó sobre las 11.00, cuando ya eran varias las cuadras de la principal avenida del Cerro, Carlos María Ramírez, que estaban colmadas por los sindicatos presentes. Los trabajadores se movilizaron hasta la esquina con la calle Egipto desde Santín Carlos Rossi, frente al local del Programa APEX de la Universidad de la República. Bajo la consigna “Por un Uruguay de transformaciones profundas: por justicia social, trabajo y salario”, el acto contó con la oratoria de Alejandra Pereira, secretaria general adjunta del PIT-CNT, y Marcelo Abdala, presidente de la central sindical.

“Comunidad obrera forjada a partir de la temprana industrialización, cuando los viejos saladeros se fueron convirtiendo en la industria frigorífica y, al calor del multiculturalismo de la inmigración proveniente de diversos lugares, la gravitante presencia de los trabajadores en el trabajo, en el barrio y en la familia supo construir una comunidad obrera para orgullo de nuestra patria”, sostuvo Abdala, en el comienzo de su discurso, al saludar al barrio elegido para la movilización y a los sindicatos históricamente asociados a él, como la Federación Obrera de la Industria de la Carne y Afines.

El presidente de la central comenzó por describir el estado actual del mercado de trabajo: con “1.892.000 personas que trabajan o buscan trabajo, tenemos una tasa de empleo de casi un 60%, de 1.749.000 personas”, y “alrededor de 143.000 personas totalmente desempleadas –un 7,5%–; 154.000 personas subocupadas o subasalariadas, porque están condenadas al salario de hambre –un 8,8%–; y 386.000 personas en la informalidad”. Las cifras, señaló Abdala, “nos están diciendo muy claramente que la organización social de la producción, que el modo de acumulación dominante en nuestro país y el modo de inserción internacional vigente no está dando resultados para promover a escala masiva la buena vida de la población trabajadora”.

Es en ese marco que uno de los principales planteos del PIT-CNT fue la necesidad de una estrategia nacional de desarrollo “no basada en las formas de acumulación de capital”. Al respecto, afirmó que la propuesta de crear una sobretasa del impuesto al patrimonio para gravar a “las 20.000 personas que configuran el 1% más rico de la sociedad” se pondrá sobre la mesa también en la discusión de la estrategia nacional de desarrollo.

Tres reformas para la “buena vida de nuestro pueblo” Abdala desarrolló “tres grandes reformas” necesarias para la “buena vida de nuestro pueblo”. En primer lugar, habló de “una reforma laboral avanzada del siglo XXI”, que “tenga en cuenta el cambio en la matriz productiva” y que establezca “la reducción del tiempo semanal de trabajo a un máximo en 40 horas semanales, con pago de 48, como forma de compartir las ganancias en productividad de la actual revolución tecnológica con la población trabajadora”. En segundo lugar, sostuvo que “es necesario, a pesar de la resistencia del concentradísimo poder económico, político, mediático, cultural de este país, una reforma tributaria de segunda generación, donde efectivamente avancemos a que el que tiene más pague más”. Como tercera reforma, propuso la transformación de “todos los mecanismos de protección social de nuestro pueblo” para “implementar en serio el Sistema Nacional de Cuidados, atender a nuestra infancia vulnerada por la pobreza, para financiar de otra manera los regímenes de prestaciones en materia de seguridad social”.

La Rendición de Cuentas “está muy lejos de cumplir con las expectativas de todos los trabajadores”

Pereira se refirió en su discurso a los lineamientos del proyecto de ley de Rendición de Cuentas, que el Poder Ejecutivo presentará a fin de mes. “La reasignación de gasto público va a ser lo que va a suceder en esta rendición: el gobierno ha establecido que no va a haber incremento, sino reasignación, y eso está muy lejos de cumplir con las expectativas de todos los trabajadores y trabajadoras”, afirmó la dirigente de la Federación Uruguaya de Magisterio – Trabajadores de la Educación Primaria. Pereira, quien aseguró que el gobierno “no está cumpliendo” con la educación, aseveró que “hay de dónde sacar; lo que falta es voluntad política del gobierno de definir cómo va a terminar la pobreza infantil y de dónde va a sacar recursos para la educación”.

En diálogo con la diaria, la diputada Tatiana Antúnez (Partido Comunista), presente en el acto, consideró que, en el tratamiento de la Rendición de Cuentas, “probablemente vamos a poder trabajar y construir algunas mayorías necesarias para mejorar y lograr atender los principales problemas que se nos planteen”. Asimismo, la “presencia de los trabajadores, de la gente en la calle, en los comités, en sus organizaciones, planteando, acercándose y siendo parte de la discusión es fundamental”, valoró.

Abdala afirmó que “queda claro”, porque “así lo reclama nuestro pueblo”, que “hacen falta más energías transformadoras en las políticas públicas del Poder Ejecutivo”. Aseguró que, “si esas energías transformadoras están, contarán con el respaldo y la movilización del movimiento obrero para convertir a nuestro país en un país de cambios profundos”.

Según informó Info capital, el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT le solicitó una reunión urgente al presidente de la República, Yamandú Orsi, para plantear las reivindicaciones del paro. En su discurso, Abdala sostuvo que el PIT-CNT planteará un proyecto de ley que reconozca a los trabajadores de plataformas digitales como dependientes y, por tanto, “trabajadores con derechos”. En ese marco, también le propondrán al gobierno la creación de un “ámbito de estudio riguroso” destinado a analizar las actuales formas de precarización laboral.

Respecto de las recomendaciones surgidas del Diálogo Social sobre seguridad social, Abdala aseguró que el PIT-CNT “no es indiferente” a la “libertad de elegir jubilarnos a los 60 años”, como tampoco al seguro de paro para unipersonales y monotributistas, y a la unificación e incremento de las partidas a la infancia. No obstante, consideró que “falta”, por eso “insistimos en el 1%, aunque nos declaramos abiertos si hay otra manera –que el propio Poder Ejecutivo proponga– en la estrategia de desarrollo”.

“A pesar de que no se trata aún la eliminación del lucro financiero de la seguridad social, es decir, las AFAP, no nos es indiferente que tengan que rendir cuentas en función de las prestaciones, y que sea el Estado el que administra cómo se reparten los recursos”, agregó acerca de la propuesta del diálogo de “avanzar en la conformación de un pilar de ahorro generacional, en el que las cuentas de ahorro individual sean gestionadas de forma centralizada por un organismo público que se encargará de administrarlas”. “Hay que implementar cuanto antes los avances conquistados por nuestro pueblo en materia de seguridad social”, afirmó Abdala.

La derecha y el “boicot”

“Nos enfrentamos a una derecha social y política dispuesta a boicotear cada milímetro de avance que establezca nuestro pueblo”, sostuvo el presidente de la central al criticar a la oposición por no participar en el diálogo sobre la seguridad social ni en el Congreso Nacional de Educación.

También apuntó contra las cámaras empresariales por su denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la Ley de Negociación Colectiva. Señaló que hay “una enorme paradoja”, ya que la ronda de los Consejos de Salarios de 2025 alcanzó acuerdos en más de un 80% de las mesas. “¿Por qué salen en este momento a quejarse afuera?”, interpeló Abdala, y aseveró: “Para nosotros, meterse contra la Ley de Negociación Colectiva es meterse contra el salario, contra la posibilidad de mejora de las condiciones de trabajo de la población trabajadora, pero también de la mayoría de la población uruguaya”.

Abdala también se refirió a las movilizaciones de transportistas “autoconvocados” en rechazo a la guía electrónica de carga en la que trabaja el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. “Tenemos que llamar a las cosas por su nombre: lo que hay en este sector es un nivel de evasión de los aportes al Estado que la propia gremial patronal de los camiones estima en 170 millones de dólares anuales”, dijo el dirigente sindical, y agregó que “el problema no es la guía de carga”, sino “generar las condiciones para que los trabajadores del transporte también tengan derecho a una jornada reducida, a su descanso, y que no mueran en las carreteras por sobrecarga de horario de trabajo”.