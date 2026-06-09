Docentes ocupan el liceo 61 del Cerro por tiempo indefinido y reclaman soluciones de accesibilidad edilicia

Desde el núcleo sindical del centro educativo piden por obras que permitan el acceso de estudiantes y docentes con dificultades de movilidad y denuncian falta de “sensibilidad” de las autoridades para atender el tema.

Este martes el núcleo sindical de docentes del liceo 61, ubicado en el Cerro, resolvió ocupar la institución educativa durante un plazo indefinido. La medida, que comenzó en la mañana de hoy, apunta a atender reclamos relacionados a las dificultades de accesibilidad que presenta el centro educativo para atender las necesidades de todos sus estudiantes.

El reclamo principal detrás de la ocupación se enmarca en la solicitud para construir alguna forma de acceso que resuelva los problemas de accesibilidad edilicia que, según denunciaron docentes y funcionarios nucleados en la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) de Montevideo, afectan el “derecho a la educación” y al trabajo de estudiantes y docentes con dificultades de movilidad que forman parte del centro.

Los docentes Eduardo Amarillo y Manuela Alfonso señalaron, en diálogo con la diaria, que la ocupación no se debe a “un caso concreto”. Entre sus reclamos está el pedido de colocar una rampa de acceso o un ascensor en el edificio para llegar al segundo piso, ya que allí funcionan laboratorios, la biblioteca y otros espacios que necesitan ser utilizados por estudiantes. A su vez, denunciaron que el liceo es el único de la zona oeste con bachillerato completo y las actuales condiciones excluyen a algunas personas a la hora de poder anotarse en la institución. “Son muchos los casos –de estudiantes– que podrían acudir al liceo y que no pueden asistir porque, justamente, no pueden estudiar”.

Liceo 61, el 9 de junio. Foto: Gianni Schiaffarino

Al ser consultados sobre las respuestas por parte de las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública y particularmente de Secundaria, respondieron que desde el principio del año comenzaron enviando cartas para explicar la situación concreta, pero no obtuvieron respuesta ni percibieron “sensibilidad” por parte de las autoridades para solucionar el problema. “Seguimos sintiendo que siempre es un tirar para adelante y no hacernos cargo de lo que está pasando”, señalaron.

No es la primera vez que los docentes ocupan el liceo. En mayo ya habían resuelto tomar esa medida, que en ese momento se extendió durante un solo día. Los docentes señalaron que, en un primer momento, las autoridades les transmitieron que “no había dinero” para realizar las obras de accesibilidad reclamadas. Sin embargo, explicaron que recientemente se presentó una propuesta que, según indicaron, sería considerablemente menor al monto que inicialmente se manejaba para instalar un ascensor y adaptar el edificio.

Para los docentes también fue importante aclarar que en el liceo funcionan tres turnos y que, particularmente en el nocturno, los estudiantes se encuentran próximos a instancias de evaluación importantes. Por ese motivo, señalaron que mientras se desarrolla la medida sindical continúan organizando espacios de apoyo y “contracursos” para acompañar a quienes deban rendir pruebas en los próximos días.

Foto: Gianni Schiaffarino

En el día previo a un paro de los sindicatos de la educación por 24 horas, los voceros enmarcaron esta situación en un reclamo más amplio que incluye mayor presupuesto para la educación, el cual señalaron como necesario para construir más liceos accesibles, arreglar edificios educativos que se encuentran deteriorados y reducir el tamaño de los grupos de estudiantes.