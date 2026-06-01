Varios sindicatos de la educación definieron parar durante 24 horas el 10 de junio de cara a la Rendición de Cuentas

Los reclamos se centran en mejoras de infraestructura y la necesidad de más cargos docentes y auxiliares para atender las distintas realidades de los centros educativos.

De acuerdo a la Constitución, el Poder Ejecutivo debe enviar al Parlamento dentro de los primeros seis meses de cada ejercicio anual -antes del 30 de junio en este primer semestre- la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al año anterior. Se trata de un mecanismo al que los distintos gobiernos han apelado para otorgar incrementos presupuestales cuando el margen fiscal lo permite.

En el sistema educativo, los sindicatos se van preparando para esa instancia presupuestal y varios de los colectivos más grandes ya definieron extender a 24 horas el paro general parcial que el PIT-CNT realizará el 10 de junio de 9.00 a 13.00. El paro se realizará después de que el gobierno anunció que no otorgará recursos incrementales a los organismos de la educación en la próxima Rendición de Cuentas.

La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), la Federación Uruguaya de Magisterio - Trabajadores de Educación Primaria (FUM-TEP), la Asociación de Funcionarios de UTU (Afutu) y el Sindicato de Docentes de Formación en Educación ya resolvieron paralizar actividades durante todo el día. También definió una paralización durante 24 horas la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas y otros sindicatos como la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (Adur) lo resolverá este lunes.

Mayor presupuesto para primaria y secundaria

Tanto para el caso de los sindicatos de ANEP como los de la Universidad de la República (Udelar), hasta 2027 está vigente un acuerdo salarial que cuenta con una cláusula de paz, por la que no se puede realizar paralizaciones por reclamos salariales. Más allá de ello, en los últimos años en las plataformas reivindicativas de los distintos colectivos de la educación inicial, secundaria y UTU hablan de la necesidad de contar con más cargos y un mayor presupuesto para la mejora de infraestructura en los centros educativos.

En el caso de inicial y primaria, desde el principio de año la FUM-TEP reclamó la necesidad de generar más cargos para abatir los 300 grupos con 30 o más estudiantes que existen en todo el país, de acuerdo a datos de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP). También se reclama la necesidad de contar con más auxiliares de servicio, con maestras de apoyo en todas las escuelas y contar con cargos de 20 horas para la educación artística en las escuelas.

A partir del acuerdo salarial firmado el año pasado, recientemente se firmó un acuerdo con la DGEIP para otorgar 460 extensiones horarias para funcionarios que se reclama seguir profundizando. No obstante, desde la Asociación de Funcionarios de Primaria denuncian que en los últimos años se perdieron 2.700 cargos en ese subsistema y reclaman su restitución.

En el caso de Fenapes, el sindicato denunció que Secundaria solo tiene 43 millones de pesos anuales para atender problemas edilicios de los más de 300 liceos de todo el país. También es creciente el reclamo por la construcción de más liceos de bachillerato en varias zonas del país. El que más se ha difundido es el de organizaciones de La Teja, pero también se reclaman estos centros en Colón, Las Piedras, Piriápolis y Colonia del Sacramento, por mencionar algunos ejemplos. De acuerdo a datos que presentó la ANEP en su pasada rendición de cuentas, hay 266 centros que ofrecen propuestas de ciclo básico y 253 centros que incluyen cursos de bachillerato.

Emiliano Mandacen, dirigente de Fenapes, se expresó en respuesta al anuncio del gobierno sobre las reasignaciones presupuestales de cara a la rendición de cuentas que no involucran a la educación pública y dijo que se trata de una situación “muy preocupante” ya que además de perjudicar las condiciones de trabajo de los funcionarios, también se ven perjudicadas en consecuencia las condiciones de aprendizaje de los estudiantes. “Hay sectores de la población que no pueden seguir esperando”, dijo días atrás en declaraciones a Subrayado.

El abordaje de las situaciones de violencia

Desde Fenapes también se ha reclamado por el abordaje de más roles de apoyo y equipos multidisciplinarios en los liceos, de manera de atender realidades complejas de algunos estudiantes que cada vez más se terminan manifestando en situaciones de violencia.

Ese reclamo es compartido por Afutu. Días atrás docentes ocuparon la escuela técnica de Flor de Maroñas en reclamo de más roles de apoyo: educadores, adscriptos y también psicólogos. Los docentes denuncian que cada vez más la violencia se utiliza para resolver conflictos entre pares y también con los propios profesionales de la educación.

Este año se registraron varias agresiones ejercidas por los propios estudiantes a sus docentes. Algunas de ellas están relacionadas a procesos de inclusión educativa, para los que los docentes también reclaman la creación de cargos y la asignación de figuras como los asistentes personales.

Un aspecto común a la mayoría de los sindicatos de la educación es el planteo de discutir el financiamiento de las políticas dirigidas a infancia y adolescencia, por ejemplo, gravando al 1% de los sectores más ricos de la población.

¿Dónde están las prioridades de la ANEP?

Las autoridades políticas de ANEP, por su parte, se han fijado otra serie de prioridades presupuestales, que en parte vienen siendo atendidas. En una rueda de prensa, días atrás el presidente del Consejo Directivo Central, Pablo Caggiani, se refirió al tema y señaló que para la educación pública lo importante es que todos los sectores con representación parlamentaria hayan apoyado el presupuesto educativo desde un principio, ya que representa “una carta de confianza” en el organismo. A su vez, dijo que para esta instancia se maneja la expectativa de “ganar algún pesito más” para continuar en esa línea.

Caggiani mencionó algunas de las áreas para las que esperan recibir más recursos. Si bien algunas de ellas podrían incluir la contratación de más docentes y funcionarios, se prioriza el cumplimiento de algunas líneas de política educativa a las que el partido de gobierno se comprometió con la ciudadanía, como la generalización de la educación a los tres años de vida, la expansión del tiempo educativo en los niveles de primaria y educación media básica y la ampliación de oportunidades para que más estudiantes alcancen el nivel terciario en el interior del país.

¿Cuál es la situación de la Udelar?

La Udelar recibió 20 millones de los 320 millones de dólares que había solicitado como incremento. Por lo tanto, en el marco del compromiso del Frente Amplio de llegar a una inversión del 6% del Producto Interno Bruto para la educación más 1% para investigación, se esperan nuevos incrementos en las rendiciones de cuentas del período.

Uno de los principales planteos de la Udelar en las últimas instancias presupuestales ha sido la creciente matrícula estudiantil, el congelamiento de los cargos y horas docentes y de funcionarios técnicos, administrativos y de servicio. Si bien algunos de los incrementos recibidos el año pasado fueron para atender esos rubros, todavía están lejos de lo solicitado. El rector de la universidad, Héctor Cancela, ha planteado que el pedido de la universidad apunta a mejorar las condiciones de trabajo y estudio en el organismo. La institución también solicitó recursos para potenciar sus capacidades científicas y de investigación.

Para Adur, según habían señalado durante la última instancia presupuestal, el incremento otorgado fue “absolutamente insuficiente” para atender las necesidades de los trabajadores y estudiantes de la Udelar y las reasignaciones de ese momento, otorgadas en diciembre del año pasado, fueron consecuencia de la movilización y el diálogo con distintos actores del sistema político.