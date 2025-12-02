La discusión presupuestal llegó a su fin en la cámara alta. Si bien resta la aprobación de la Cámara de Diputados para que las reasignaciones acordadas en Senadores sean un hecho, no se prevé que pase lo contrario.

Mientras tanto, lo seguro es que la Cámara de Senadores aprobó reasignaciones de un total de 320 millones de pesos. Una de las áreas que recibirán nuevos montos es educación. Para la Universidad de la República (Udelar) en particular, acordaron una reasignación de 50 millones de pesos: 35 millones para el fortalecimiento y atención al incremento para los funcionarios no docentes y 15 millones para fortalecer el mantenimiento de la infraestructura edilicia. El senador por el Frente Amplio Sebastián Sabini agregó que para “fortalecer la política de infraestructura de la Udelar” también habilitaron “la generación de un fideicomiso”, ya que “no alcanza con las reasignaciones”.

En la Cámara de Diputados las reasignaciones a la Udelar fueron de 285 millones de pesos. En paralelo, durante negociaciones salariales tripartitas, se acordaron 140 millones de pesos. A estos agregados se suman los 350 millones de pesos de base que otorgó el Poder Ejecutivo. “De esta forma, el presupuesto universitario se verá incrementado en 825 millones de pesos. Son alrededor de 20,6 millones de dólares, que contrastan con los 320 millones de dólares que había solicitado la Udelar”, manifestó en un comunicado la Asociación de Docentes de la Udelar (ADUR).

El sindicato aseguró que el incremento finalmente otorgado a la Udelar es “absolutamente insuficiente para atender las urgencias” que enfrentan trabajadores, trabajadoras y estudiantes de la Udelar. Aun así, subrayaron que las reasignaciones se debieron a “la movilización, diálogo y negociación sostenida con distintos actores del sistema político, así como del apoyo de la ciudadanía, que entiende y valora la labor realizada por la principal universidad de nuestro país”.

Héctor Cancela, rector de la Udelar, dijo valorar que la reasignación acordada en Senadores “haya tenido el apoyo unánime de todos los partidos”. En conversación con la diaria, el rector destacó que en la comparecencia de la Universidad en la cámara alta hubo “expresiones de todos los participantes de tener en cuenta a la educación y en especial a la Udelar en esta etapa”. “Había un compromiso de buscar reasignaciones, entonces, valoramos que ese compromiso que pusieron sobre la mesa se haya confirmado”, agregó.

Asimismo, destacó los rubros que las y los senadores eligieron para las reasignaciones. Por un lado, debido a que en la discusión presupuestal previa y en el presupuesto del Ejecutivo no había fondos para los funcionarios no docentes, y por otro lado, en cuanto a la reasignación para el mantenimiento de la infraestructura edilicia, dijo que desde hace años el presupuesto para ese rubro estaba “congelado” y, por ende, había “una situación de gran deterioro de las capacidades para mantener los edificios”.

Más allá de las valoraciones, señaló que el presupuesto total es “muy acotado”, pero que también el “pedido de la Udelar excedía el margen del gobierno. Al respecto, analizó que, “por mucho que se reasignara, iba a haber un límite en ambas cámaras”, por lo que valoró las conversaciones que tuvieron con los distintos partidos y su “comprensión”.

En cuanto al fideicomiso anunciado por Sabini, manifestó que “es una herramienta más, que, en principio, viene bien”. “No es una solución universal, con eso no vamos a poder resolver todos los problemas, pero nos puede ayudar en ciertos momentos para gestionar el manejo de algunos bienes que la Udelar tiene y, al mismo tiempo, para la gestión de obras o de compras”, esbozó.

Con lo que hay y lo que se espera

Uno de los puntos destacados por Cancela es el compromiso del 6% del PIB para la educación más un 1% para investigación. Según esgrimió, el compromiso de gobierno “sigue vigente”, por lo que desde la Udelar mantienen la “expectativa” de que a través de las próximas rendiciones de cuentas se llegue a esa meta.

En tanto, con el presupuesto universitario previsto para 2026, aseguró que “se va a poder hacer una pequeña parte, pero van a quedar otros temas importantes postergados, que no se van a poder resolver”. En concreto, quedarán para atrás las “inequidades salariales” a la interna de la propia Udelar y en comparación a las otras instituciones educativas, el acercamiento de la relación cantidad de estudiantes y docentes, y la profundización del mantenimiento edilicio, así como también las obras nuevas.

De acuerdo con el rector, no poder avanzar en estos ejes genera que no se acerquen a la “velocidad” que quiere la Udelar para “conseguir las condiciones de estudio y trabajo necesarias”. Aun así, subrayó: “Entendemos que hay un compromiso de todo el sistema político de que a medida que haya más margen presupuestal la Udelar será tenida en cuenta y podamos encarar esos temas pendientes”.