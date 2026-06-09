Centro de Estudiantes de Magisterio ocupó los Institutos Normales y reclama apertura de cursos que permitan el egreso

Desde el gremio estudiantil denuncian que la implementación del Plan 2023 dejó a estudiantes sin una asignatura para culminar su formación.

Desde este lunes el Centro de Estudiantes de Magisterio (CEM) se declaró en conflicto y decidió ocupar los Institutos Normales de Montevideo, en la calle Soriano.

En un comunicado compartido en sus redes sociales, el gremio denuncia la “inoperancia” del Consejo de Formación en Educación (CFE) y anuncia que la medida tomada y la situación a la que se enfrentan hoy deviene de “años de improvisación, desorganización e irresponsabilidad” de la institución y sus autoridades.

Desde el CEM señalaron haber advertido sobre la incertidumbre relacionada con la implementación del Plan 2023 y algunas dificultades que podría acarrear. En ese sentido, Camila Núñez, vocera del gremio estudiantil, habló con la diaria y explicó que 2026 es el primer año en que el nuevo plan alcanza a todos los grados de la formación para maestros y maestras de Primaria y Educación Inicial. Explicó que este cambio implicó que la producción monográfica individual basada en la última práctica docente, prevista en el plan anterior, fue sustituida por una práctica didáctica. A raíz de esto, estudiantes que ya cursaron la práctica y debían la monografía no cuentan con un curso “equivalente” para acompañar el transcurso de ese proceso este año.

Hasta el momento son aproximadamente 400 los estudiantes, sumando los de ambas carreras, que esperan una respuesta que les permita avanzar y culminar el ciclo de formación, dijo Núñez. Recordó además que en febrero la dirección del instituto compartió un formulario de inscripción de un modo que consideraron “poco formal” para recibir las inscripciones y conocer la cantidad de estudiantes que se encontraban en esa situación.

En ese marco, Núñez sostuvo que entre marzo y fines de mayo no hubo avances en la creación de cursos ni respuestas concretas para el estudiantado afectado, en su mayoría mujeres. “Desde marzo hasta la última semana de mayo no hubo ningún avance en cuanto a crear cursos o a dar algún tipo de respuesta certera a esas compañeras”, señaló.

Sin embargo, Núñez contó que, tras una asamblea realizada el 25 de mayo, en la que se planteó la posibilidad de ocupar el centro de estudios, comenzaron a crearse algunos grupos para la asignatura. De todos modos, la vocera aclaró que estas medidas “no responden a la demanda acerca de los cursos”, ya que el proceso requiere un seguimiento individualizado y no es posible sostenerlo en grupos de “50 alumnos”, como sucede hasta ahora. Además, advirtió que el tiempo disponible para cursar la materia se reduce a medida que transcurre el año lectivo.

El gremio estudiantil reclama la apertura de más grupos para atender la demanda de estudiantes que quedaron sin cupo. Según explicó Núñez, las autoridades del centro evalúan ahora “caso a caso” la situación de los estudiantes, priorizando a quienes tienen la carrera prácticamente finalizada y sugiriendo que otros puedan postergar la asignatura para más adelante. Sin embargo, el centro de estudiantes entiende que esa estrategia no resuelve el problema de fondo. “Si las compañeras decidieron inscribirse y cursar las materias para poder terminar la carrera, por algo lo hicieron, y están en todo su derecho”, señaló.

Basada en una reunión que mantuvieron el viernes pasado con las autoridades del CFE, entre ellas el presidente del organismo, Walter Fernández Val, y la consejera Martina Bailón, Núñez valoró que las señales que recibieron del organismo parecían transmitir “desconocer” la realidad actual que atraviesa la formación en Magisterio.

El CERP del Norte retomará sus actividades este martes, después de 27 días de ocupación

Otro instituto de formación docente que vio afectadas sus actividades debido a la decisión de ocupar tomada por sus estudiantes fue el Centro Regional de Profesores (CERP) del Norte, medida que fue adoptada el 11 de mayo.

Mary Aloy, vocera del centro de estudiantes de la institución, dijo a la diaria que se resolvió levantar la medida el martes 9 de junio a raíz de una resolución que emitió el CFE luego de concretar una reunión para que sus reclamos fueran atendidos.

Esta medida de ocupación fue consecuencia de dos reclamos puntuales. Según contó Aloy, uno de ellos fue que no comenzaran a dictarse asignaturas optativas que debe brindar el CFE y que son necesarias para culminar la formación. El otro estuvo vinculado a la modalidad semipresencial y a las dificultades que enfrentan estudiantes del norte del país para cumplir con los encuentros presenciales obligatorios. Según explicó la vocera estudiantil, hasta este año las materias anuales exigían cuatro encuentros presenciales y las semestrales requerían dos, lo que implicaba que muchos estudiantes tuvieran que viajar prácticamente todos los fines de semana.

Según relató Aloy, el viernes pasado pudieron establecer contacto con las autoridades del CFE para buscar un acuerdo y, sobre esa base, se logró alcanzar una resolución que incorpora en total cinco materias optativas que comenzarán a dictarse en el próximo semestre del año.

A su vez, la resolución reduce la cantidad de encuentros presenciales y garantiza que las materias anuales pasen a tener dos encuentros obligatorios y las semestrales, uno. Además, se habilitarán salas de videoconferencia en centros de referencia para evitar que los estudiantes deban trasladarse exclusivamente a los centros regionales.

Aloy valoró la medida como un logro con repercusión de alcance nacional, impulsado desde “el norte del país”, donde, según aseguró, las distancias y la llegada tardía de algunos recursos profundizan las desigualdades. No obstante, indicó que a partir de ahora buscarán que la resolución se transforme en reglamento para el próximo año.