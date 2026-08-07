ANEP probará un plan piloto para revincular a estudiantes que permanecen fuera del sistema educativo

Pablo Caggiani, el 6 de agosto, durante la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda de la Cámara de Diputados.

El organismo informó, en el marco de la Rendición de Cuentas, que hay una parte “del vaso medio vacío” en referencia a los estudiantes que faltan revincular y anunció revisiones en materia curricular.

Las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) comparecieron ayer ante la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda de la Cámara de Diputados para presentar los avances de las políticas educativas implementadas en 2025 y explicar las prioridades del organismo en el marco de la Rendición de Cuentas.

Durante la instancia, el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, junto con las autoridades de los distintos subsistemas del organismo, presentaron los avances de las principales líneas de trabajo sobre las políticas educativas aplicadas y detallaron algunas de las prioridades y desafíos que enfrentan.

Entre los temas abordados, compartieron los datos sobre revinculación educativa que la ANEP presentó el miércoles pasado y al respecto Caggiani dijo que “hay una parte del vaso medio vacío que son los que nos faltan”. En ese sentido, aseguró que el organismo va a “ensayar una prueba piloto” para la conformación de duplas de trabajo que puedan hacer un seguimiento de estos casos. Según lo que compartió, la propuesta implicará mover las acciones de intervención a las comunidades y los hogares, con una presencia más sostenida de los equipos técnicos para atender situaciones que pueden requerir desde “soluciones sencillas” hasta la coordinación de cuestiones “más complejas”.

En materia curricular, Virginia Verderese, directora general de UTU, señaló que la ANEP avanza en una revisión de las propuestas educativas y de los reglamentos de los distintos subsistemas. Entre los procesos en curso, compartió que se trabaja en la elaboración de un nuevo Programa de Primaria, el rediseño del Plan de Formación Profesional Básica y del Plan 2023 del Consejo de Formación en Educación.

A su vez, señaló que se está desarrollando una nueva propuesta de bachillerato vinculada al área de Ciencias y Tecnología con el apoyo de distintas instituciones vinculadas a la temática como la Facultad de Ciencias, el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, el Instituto Pasteur, el Instituto Clemente Estable y la Secretaría Nacional de Ciencia y Valoración del Conocimiento. Aunque no compartió más detalles al respecto.

Otro aspecto al que le dieron prioridad las autoridades de ANEP fue la universalización de la educación en el nivel de 3 años. En ese sentido, Gabriela Salsamendi, directora general de Educación Inicial y Primaria, señaló que, aunque se logró la cobertura del 90% de la población de esa edad en 2025, el principal desafío ahora es alcanzar al 10% restante. Según explicó, esta población representa “el núcleo más duro” del asunto, por lo que el organismo trabaja en fortalecer las estrategias de captación para acercar a las familias a las propuestas educativas.

A su vez, Salsamendi planteó la necesidad de contar con más recursos para incorporar asistentes técnicos de primera infancia, aspecto que “permitiría mejorar la calidad de lo que pasa en esas aulas” y “lograr un incremento en el convencimiento y en la difusión de la importancia de asistir a nivel 3”.

En cuanto a convivencia y participación, la ANEP informó que se instaló la Comisión de Convivencia y Participación a través de la cual se trabaja en la elaboración de las bases para construir un “Plan Nacional de Convivencia y Participación”. El organismo señaló que este proceso se desarrolla en paralelo a distintas iniciativas vinculadas al acoso escolar y ciberbullying. Sin embargo, no detallaron qué recursos presupuestales serán destinados a la elaboración del futuro plan.

En materia de Educación Sexual Integral (ESI), Caggiani se refirió a los recursos previstos en la Rendición de Cuentas. Al respecto, explicó que la ANEP había solicitado 50 millones de pesos para el Centro de Recursos para Adolescentes con TEA (Certea) y otros 100 millones de pesos para el fortalecimiento de la ESI, orientado al trabajo en los centros educativos.

Sin embargo, el jerarca señaló que el Poder Ejecutivo propuso una partida conjunta de 30 millones para ambas líneas. Según detalló ante los legisladores, ANEP destinará entre “20 o 25 millones –de pesos uruguayos–” para el Certea debido a la necesidad de financiar los equipos técnicos que sostendrán el centro, mientras el resto se destinaría para ESI.