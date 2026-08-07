Sindicatos de la educación definieron un paro de 24 horas en reclamo de más presupuesto

Pablo Caggiani, el 6 de agosto, en la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda de la Cámara de Diputados.

La ANEP concurrió a la comisión de Diputados por la Rendición de Cuentas y también busca un incremento mayor al otorgado en el mensaje del Ejecutivo.

Los principales sindicatos de la educación resolvieron realizar una paralización de 24 horas el 11 de agosto, día en el que el PIT-CNT realizará un paro general parcial de 9.00 a 13.00. El paro de actividades en la Universidad de la República (Udelar) y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) se extenderá durante toda la jornada.

El primer sindicato en tomar la medida fue la Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de la Educación Primaria y luego se sumaron la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, la Asociación de Funcionarios de UTU y el Sindicato de Docentes de Formación en Educación, entre otros sindicatos nucleados en ANEP.

En el caso de la Udelar, la Intergremial Universitaria definió parar el martes durante toda la jornada, por lo tanto, la medida será tomada por la Asociación de Docentes de la Udelar, la Agremiación de Funcionarios Federados de la Udelar y la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas. En tanto, como parte de la intergremial, la Federación de Estudiantes Universitarios también acompaña la medida.

Por su parte, este jueves las autoridades de la ANEP concurrieron a la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda de la Cámara de Diputados para realizar una Rendición de Cuentas de los fondos ejecutados el año pasado y defender su pedido presupuestal, que implica 3.000 millones de pesos de aumento.

Al salir de la reunión, el presidente del ente, Pablo Caggiani, dijo en rueda de prensa que realiza “un balance muy positivo” de la comparecencia, en particular porque “se está pudiendo conversar” con el sistema político “sobre los temas de política educativa y protección social”.

Además, valoró la posibilidad de rendir cuentas sobre el destino de los 50 millones de dólares de aumento que, con votos de todos los partidos, recibió la ANEP en la Ley de Presupuesto y que comenzó a ejecutar este año. En concreto, planteó que esos recursos fueron claves para ampliar la cobertura de los bonos de inicio de clases en la educación primaria y en haber pasado de 20.000 a 40.000 estudiantes de educación media que reciben alimentación. Según completó, los recursos también se destinaron a la ampliación del tiempo educativo en todos los subsistemas y al aumento de los montos y la cantidad de beneficiarios de las becas Butiá.

El jerarca señaló que concurrieron al Parlamento a “pedir algún pesito más” para volcar a políticas como la universalización de la educación en los tres años –en 2025 se alcanzó 90% de cobertura-, seguir incrementando la extensión del tiempo pedagógico y también para el plan de democratización de la educación superior elaborado en conjunto con la Udelar y la Universidad Tecnológica. Respecto a este último, la propuesta que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento incluye 25 millones de pesos que se destinan únicamente a ANEP.

Según supo la diaria, esos recursos tienen como destino el fortalecimiento de las propuestas terciarias de UTU y la creación de una licenciatura en Psicopedagogía en conjunto con dos facultades de la Udelar. De todas formas, la universidad solicita contar también con algunos recursos incrementales para ese fin, de forma de obtener el financiamiento completo para la nueva propuesta.

Mientras todavía siguen las conversaciones entre la bancada del Frente Amplio (FA) y las de los demás partidos para obtener los votos necesarios para la aprobación de la Rendición de Cuentas en Diputados, la legisladora del FA Inés Cortés dijo en rueda de prensa que el oficialismo quedó muy conforme con la presentación de la ANEP. Destacó la implementación de la estrategia de revinculación por la que este año volvieron a clases 2.844 niños, niñas y adolescentes. Al respecto, Caggiani valoró el acuerdo de los demás partidos con esa línea de política, lo que habla de una factible continuidad a futuro, una vez que culmine el actual gobierno.

Cortés, en tanto, reconoció que los sindicatos reclaman más recursos para la educación y que les asiste razón, pero señaló que estos podrán lograrse en futuras rendiciones de cuentas. Según dijo, el actual margen fiscal no permite lograr incrementos significativos, pero, de todas formas, valoró que la educación es una de las áreas priorizadas por el gobierno para recibir aumentos.