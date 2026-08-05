Diplomado del MEC, Unesco y ANEP para equipos directivos apunta a generar proyectos colectivos y comunitarios en liceos y UTU

La formación de los equipos directivos –integrados por directores, subdirectores y roles de secretaría y apoyo– viene siendo una tendencia creciente en todo el mundo y Uruguay no es la excepción. Con ofertas que comenzaron principalmente en el sector privado y a través de distintas modalidades, muchas propuestas de posgrado comenzaron a implementarse en los últimos años.

Luego de coincidir en un evento en Buenos Aires, autoridades del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) e integrantes del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE) de Unesco comenzaron a explorar la posibilidad de generar un diplomado pensado desde el sector público en articulación con el organismo internacional, según explicó a la diaria Gabriela Rak, coordinadora del área de Formación en Educación de la Dirección Nacional de Educación del MEC.

En diálogo con la diaria, Vannina Trentin, subcoordinadora de Formación del IIPE, señaló que se apuntó a que “los docentes y los equipos de conducción en particular, que son quienes están en el territorio, tengan una apropiación del mensaje que la política educativa tiene que transmitir como proyecto político y de nación”, ya que “tienen un rol muy importante que cumplir en este proceso”. En particular, Trentin dijo que desde el instituto valoraron la oportunidad de apoyar al gobierno de Uruguay en la concreción de una de sus líneas prioritarias para el actual período: el acompañamiento a las trayectorias educativas de los jóvenes, en particular de los adolescentes.

La integrante del IIPE dijo que coincidieron con las autoridades de la educación de Uruguay en la necesidad de “pensar integralmente el acompañamiento”, con una política de becas y de comedores y de alimentación, con infraestructura, pero también con formación. Respecto a esta última, señaló que es fundamental para apoyar a los equipos directivos, de forma de evitar “que no sientan que es una demanda más”, en un contexto en el que están sobrecargados de tareas y responsabilidades.

Respecto al diplomado, dijo que permitirá “hacer un recorrido por tres grandes núcleos conceptuales del planeamiento educativo”. Según detalló, ofrecerá herramientas para “mirar los contextos” de los centros educativos, ya que, “si no es situada, la planificación es técnica y vacía, así que necesita ponerse en diálogo con las particularidades de los territorios”. Además, sostuvo que la planificación es pensada “colectivamente y de forma participativa”, orientada a partir de problemas reales de la práctica de los equipos directivos que participan en el diploma.

Trentin contó que los otros módulos abordarán análisis de datos y construcción de información propia por parte de los centros educativos, y que ello se vinculará con el diseño de proyectos. Precisamente, el diplomado culminará con la presentación de un proyecto a ejecutar en el centro educativo en el que trabajan los directores y subdirectores que lo cursan.

En ese sentido, detalló que la formación cuenta en total con 250 horas e inició la semana pasada con un encuentro presencial realizado en el anexo de la Torre Ejecutiva y culminará con un segundo encuentro presencial a realizarse en noviembre. Entremedio habrá encuentros virtuales sincrónicos y también materiales asincrónicos que se suben al campus virtual del IIPE; por su parte, en marzo se deberá entregar el proyecto final para la aprobación. Otro componente importante es el de tutorías, que estarán para realizar un acompañamiento del trabajo de campo que deben hacer los integrantes de los equipos directivos.

La coordinadora del diplomado es Laura Rosenfeld, quien planteó a la diaria los tres ejes transversales de la formación. Según dijo, uno de ellos son los marcos conceptuales y normativos para el ejercicio de la tarea de los directores, las herramientas para el planeamiento de las que habló Trentin y, finalmente, el de la reflexividad. Rosenfeld señaló que este último es el más interesante, porque sirve para que, desde “la problematización de su rol”, los equipos directivos puedan “observar dónde están y qué movimientos necesitan hacer no solamente en términos de proyecto institucional, sino también de desarrollo profesional, para llegar a cumplir con los objetivos que propone la política educativa”.

Diseño conjunto con ANEP

En el diseño de la propuesta no solo trabajaron el MEC y el IIPE, sino también representantes de las direcciones generales de Educación Secundaria y Educación Técnico Profesional, que se incorporaron con el objetivo de que se pudiera incidir directamente desde la ANEP, organismo a cargo de ejecutar la política educativa. Según consideró Stefanía Conde, asesora de la directora general de UTU, se apuntó a pensar articuladamente la educación secundaria y la técnico profesional.

Al respecto, Conde agregó que se apuesta a que los proyectos que se generen en cada centro educativo tengan un fuerte énfasis comunitario, es decir, que apuesten por el trabajo colectivo, tanto a la interna como hacia el entorno cercano de cada centro educativo. Por ello, desde ambas direcciones generales de ANEP se acordó que las 100 plazas para el diplomado sean ocupadas por duplas de 50 centros educativos, de forma proporcional a la cantidad de centros que tienen UTU y Secundaria en todo el país.

Lorena Cousillas, también asesora de la Dirección General de Educación Técnico Profesional, destacó que también se puso en juego la intención de la actual gestión de ANEP de que las políticas sean construidas “desde todos los actores” y, en particular, se pone en valor el rol de los docentes que trabajan en los centros educativos en la construcción de políticas. Cousillas valoró en particular la diversidad de territorios que están presentes en el diplomado, llamado “Diseño de proyectos institucionales, pedagógicos y comunitarios en educación media pública”, que cuenta con equipos directivos de diversos departamentos de todo el país.

En ese sentido, la apuesta es que la realidad de cada centro educativo pueda llegar al diplomado a través de quienes lo cursan y viceversa: que lo trabajado en la formación circule en los respectivos liceos y escuelas técnicas.

Rosa Garrido, la representante de la Dirección General de Educación Secundaria en el grupo de trabajo que generó la propuesta de diplomado, consideró que, en el actual contexto latinoamericano, la conformación de un espacio interinstitucional para fortalecer la educación pública es algo a valorar en sí mismo.

Además, contó que la DGES priorizó la participación en el diplomado de equipos directivos de contextos socioeconómicos más desfavorecido y por ello se hizo una convocatoria a directores y subdirectores de liceos de los quintiles de ingreso 1 y 2. “Fue muy gratificante estar en ese tribunal, leer a gente con compromiso, con iniciativa, con ganas de proponer, de mirar para adelante y sobre todo de pensar en las adolescencias y dispuestas a trabajar desde la horizontalidad”, sostuvo.

A nivel de costos, las direcciones generales se encargan de los traslados, la estadía y la alimentación de los equipos directivos durante las dos jornadas presenciales en Montevideo, mientras que la Dirección Nacional de Educación asume los costos de contratación del IIPE y es la que beca a los participantes de ANEP. A modo de síntesis, Rak destacó que se apunta a que no haya “miradas tecnocráticas” que vengan desde afuera a decir qué es lo que hay que hacer, sino a que sean los propios actores del sistema educativo los que construyan un proyecto a implementar en sus territorios.