“Guardianes del entorno”: estudiantes de Rivera transforman y protegen las escaleras de cerro Marconi

La iniciativa apunta a la preservación de una de las “postales de la ciudad” y un punto de encuentro para los jóvenes.

Con el proyecto Agentes de Cambio, que nació combatiendo la proliferación del mosquito Aedes aegypti, la Intendencia de Rivera y el Northern School firmaron un convenio para cuidar y prevenir el vandalismo en las escalinatas del cerro Marconi, principal punto de encuentro de la juventud.

La iniciativa la impulsan jóvenes de Rivera, la comuna y el colegio Northern School. Se trata de un convenio público-privado que transforma las escalinatas en un espacio público protegido por la comunidad educativa de la ciudad. Los alumnos de la institución actuarán como “multiplicadores” de conductas que apuntan a prevenir el vandalismo y combatir el deterioro del entorno urbano.

La iniciativa tuvo su origen en 2024, cuando estudiantes de cuarto y quinto año llevaron adelante una investigación escolar sobre el mosquito Aedes aegypti. A partir de ese trabajo en el aula y del acompañamiento docente, se llevó adelante una propuesta “de impacto comunitario”, que quedó plasmada en un convenio que se firmó hace unos días en la sede de la Intendencia de Rivera.

El director de la Unidad Coordinadora de Asuntos Sociales, Comunitarios y de Juventud de la intendencia, José Sampayo, tomó la posta en las conversaciones con el centro educativo y con los jóvenes que la llevarán adelante.

Foto: Gentileza Agentes de Cambio.

“Aprender haciendo” y aulas abiertas

La licenciada en Pedagogía María de los Ángeles Fontalvo, creadora del proyecto, afirmó que las escalinatas del cerro Marconi “dejaron de ser únicamente un espacio público para transformarse en un aula abierta”.

Fontalvo enfatizó el valor pedagógico del “aprender haciendo”: “La educación no es una preparación para la vida, sino la vida misma, y los estudiantes aprenden mejor cuando interactúan con la realidad de su entorno”. Al respecto, dijo que la educación debe ser un “acto de compromiso” para que el colegio “se abra a la sociedad” y el conocimiento se transforme “en una acción concreta”.

La directora del Northern School, Dahiana Fripp, valoró la “predisposición y apertura” de las autoridades departamentales al respaldar la propuesta de los alumnos, quienes serán a partir de ahora “padrinos y guardianes” de las escalinatas del cerro Marconi.

Recuperación urbana y una comunidad activa

Durante el acto de la firma del convenio, la arquitecta Adriana Epifanio, urbanista responsable de la transformación del lugar, también brindó detalles del proyecto y sus alcances. En la misma línea, el intendente de Rivera, Richard Sander, celebró la intervención en el área y que la antigua fuente del inicio de las escalinatas se haya transformado en un parque recuperado para los vecinos.

Sander valoró el trabajo de los estudiantes, que permitió rescatar “un entorno mal utilizado hasta el momento”, y elogió el “logro colectivo alcanzado”. También se mostró confiado en que esta experiencia “sirva de ejemplo” para que otras instituciones locales y vecinos se sumen a otras iniciativas con estas características, para “seguir embelleciendo Rivera”.