UTEC expresó discrepancia con proyecto de Rendición de Cuentas y reclama más recursos para sostener proyectos que están en marcha

Autoridades de la Universidad Tecnológica, el 29 de julio, ante la Comisión de Hacienda integrada con Presupuestos de la Cámara de Diputados.

Autoridades de la Universidad Tecnológica (UTEC) comparecieron este miércoles ante la Comisión de Hacienda integrada con Presupuestos de la Cámara de Diputados en el marco del tratamiento del proyecto de ley de Rendición de Cuentas. Si bien dicho proyecto otorga a la UTEC un incremento de poco menos de 7,5 millones de pesos, son para financiar un acuerdo colectivo que permitirá mejorar los salarios más sumergidos de la institución, ya que dicho ajuste no se había previsto en la Ley de Presupuesto Quinquenal, como sí ocurrió para la Administración Nacional de Educación Pública y la Universidad de la República.

La UTEC solicita un incremento de 140 millones de pesos para 2027, por lo que los recursos otorgados por el Poder Ejecutivo son 5% de lo requerido y no permiten financiar la continuidad de varias líneas de trabajo prioritarias para la universidad. Después de su pedido inicial, que consistía en más de 1.600 millones de pesos para todo el quinquenio, la UTEC realizó una solicitud acorde a los márgenes fiscales planteados por el gobierno. En la ley de presupuesto, el organismo recibió un aumento de 100 millones de pesos.

Además de realizar una detallada rendición de los recursos ejecutados el año pasado, las autoridades de la institución, comandadas por sus consejeros Marcelo Ubal, Álvaro Pena y Felipe Fajardo, manifestaron ante los diputados su desacuerdo con el proyecto de Rendición de Cuentas elaborado por el Poder Ejecutivo.

Según informaron desde la UTEC, “la universidad busca incidir en tres dolores del interior: la necesidad de empleo de calidad, formación y desarrollo territorial”. En ese marco, la institución afirmó que su solicitud es “para sostener procesos que ya comenzaron” y que, de no obtener incrementos, quedarán “obras a medio camino, carreras que solo pueden sostener una cohorte” y “nuevos territorios que no pueden abrir formaciones”.

A partir del dato que marca que 83% de su estudiantado es la primera generación de universitarios en sus respectivas familias, la universidad pide 33 millones de pesos para implementar un nuevo sistema de becas el año que viene. Se trata de una modalidad de becas de primera experiencia laboral por la que los becarios podrían “investigar en áreas estratégicas”, desempeñarse como docentes de inicio, vincularse con la comunidad o trabajar en áreas relacionadas con su formación. “Estas becas UTEC son la puerta de entrada al mercado laboral en sectores clave. Suponen una primera experiencia laboral, favoreciendo la retención, el compromiso con la Universidad y la oportunidad de generar una primera experiencia”, informó la institución.

Por su parte, se piden 30 millones de pesos para la radicación de docentes de alta formación en el interior, lo que permitiría fortalecer grupos de “investigación estratégica” para “brindar más soluciones y servicios al sector productivo”. Actualmente, 391 docentes e investigadores de la UTEC residen en departamentos del interior, lo que constituye 72% del total.

En materia de infraestructura, se solicitan 50 millones de pesos que apuntan a completar obras de ampliación iniciadas o proyectadas. Al respecto, se informó que la ampliación de la sede de la universidad en Rivera “no cuenta con los fondos suficientes para su finalización” y, además, “en los próximos años se proyecta la necesidad de abordar mejoras para otras sedes”.

La UTEC también pide más recursos para llegar a otros territorios en los que actualmente no está presente, con miras a pasar de una presencia en 11 departamentos a 15 al final del quinquenio. Más allá de la presencia de su propuesta de “espacios UTEC”, la institución proyecta iniciar nuevas carreras, por ejemplo, en Artigas, para lo que pide nueve millones de pesos de aumento.

Otro de los pedidos está costeado en diez millones de pesos y se trata de poder utilizar la totalidad de los recursos extrapresupuestales que la propia UTEC genera, ya que actualmente tiene restricciones para ello.

Como un ejemplo de lo que implica no contar con recursos incrementales para estas áreas estratégicas, las autoridades de la institución colocaron el ejemplo de su participación en la Estancia María Dolores, en Florida, recientemente adquirida por el Instituto Nacional de Colonización. Según se informó, la universidad tiene docentes formados en “áreas como riego, agroecología o lechería y tecnología, producción sostenible y automatizada”. “En caso de contar con presupuesto, podría UTEC realizar allí actividades de trabajo de campo experimental junto al sector productivo y también instancias de prácticas e investigación para estudiantes o de formación”, se afirmó desde la universidad.

Sin embargo, ello se contrastó con el hecho de que la UTEC “recibió 0% de incremento para actividades de investigación, desarrollo y vinculación con el sector productivo e innovación”, tanto en la ley de presupuesto de 2025 como en el actual proyecto de Rendición de Cuentas. “La limitante es clara”, se afirma desde la institución.

En rueda de prensa, la diputada del MPP Julieta Sierra planteó su conformidad con la presentación de las autoridades y destacó especialmente el papel que juega la UTEC en el sistema de educación superior. Sin embargo, manifestó que aún no puede prometer que se podrán obtener más recursos incrementales, ya que la prioridad de la bancada oficialista está siendo lograr los votos para poder aprobar los incrementos propuestos en el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo. De esa forma, la diputada se refirió a impactos de la decisión que tomaron los partidos que integran la Coalición Republicana al anunciar que no votarán en general el proyecto de ley.