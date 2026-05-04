En el marco de su plan estratégico para el quinquenio y los recursos que le fueron otorgados en el presupuesto, la Universidad Tecnológica (UTEC) comenzó a definir su estrategia de llegada a nuevos territorios en los que no ha tenido presencia hasta ahora. Eso se complementa con distintas acciones que lleva adelante la institución para fortalecer algunas de sus principales sedes regionales, con los edificios de mayor magnitud ubicados en Río Negro, Rivera, Durazno y Lavalleja, donde se desarrollan distintas carreras y actividades de investigación.

Según anunció la institución, como una forma de llevar adelante algunas actividades de formación más puntuales y, al mismo tiempo, entrar en contacto con actores locales –entre ellos los del sector productivo–, tendrá presencia en nuevos departamentos, en la modalidad llamada “espacios universitarios”. “Allí la UTEC ofrecerá actividades de educación continua y/o pregrado y colaborará con los ecosistemas locales de innovación y emprendimiento del departamento. Los espacios universitarios de la UTEC también buscarán reducir barreras de acceso a la educación superior tecnológica y brindarán orientación académica, así como vinculación con oportunidades educativas de la Universidad”, informó la institución en un comunicado.

Esos espacios universitarios se construirán en clave regional, en vínculo con las sedes de la universidad en cada región. En concreto, la UTEC anunció que tendrá esa forma de presencia en territorio en Artigas, Florida, Nueva Palmira y Las Piedras, como ya había anunciado el intendente de Canelones, Francisco Legnani.

En diálogo con la diaria, el consejero de la UTEC Álvaro Pena explicó que desde su creación la universidad “se ha destacado por desarrollar una política basada en evidencia”, lo que también rige para los territorios en los que se instala. En concreto sobre la instalación de los primeros espacios universitarios, dijo que habían relevado que, agrupados, los departamentos de Artigas, Flores, Treinta y Tres, Rocha, Lavalleja y Florida hasta hace poco representaban menos del 4% de la matrícula total de la UTEC. Según analizó, eso tiene que ver con que en esas ciudades había nula presencia de propuestas de la institución y, además, que la presencia en el listado de varios departamentos del este del país tiene que ver con que dicho regional fue el último inaugurado por la universidad.

Pena planteó que esos datos van en línea con estudios internos que muestran que, además de la nula presencia de la UTEC en esos territorios, los jóvenes de esos departamentos tampoco se estaban trasladando a otras zonas del país para desarrollar estudios universitarios. Según concluyó, “no da lo mismo el lugar donde uno pone la sede, porque claramente las barreras de acceso geográfico y logístico son muy relevantes en Uruguay”.

En el caso de Canelones, además, el consejero dijo que el último censo mostró que 25% de los jóvenes de entre 17 y 24 años que no desarrollan estudios universitarios se encuentran en ese departamento, que es el segundo que más aporta al producto interno bruto de Uruguay. Además, sostuvo que se trata de uno de los departamentos que tuvo mayor crecimiento poblacional, influido no solo por movimientos migratorios, sino también por la natalidad. Ese contexto llevó a las autoridades de la universidad a preguntarse “qué hacer con esa realidad”, marcada por casi 11.000 jóvenes en condiciones de acceder a la educación terciaria que no lo están haciendo.

Precisamente, otra de las grandes preocupaciones de las actuales autoridades son los altos niveles de desempleo juvenil en el país, lo que se relaciona con “las oportunidades que les estamos dando a los jóvenes”. En Canelones ya está definido que la sede de la UTEC se ubique en el Parque Tecnológico Canario, en Las Piedras, y que la primera actividad sea una formación para integrantes de la Cámara Uruguaya de Logística: el Diploma en Gestión Inteligente del Transporte, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo.

En el caso de Artigas, la universidad firmó un convenio marco con la intendencia departamental para explorar dónde podrá instalarse el espacio. En Florida, por su parte, el vínculo con la comuna está más avanzado, ya que el convenio se firmó en marzo y ya está prevista la realización de cursos y talleres en temáticas como actitud emprendedora y generación de ideas de negocios.

En esa sede se abordarán temas como industrias creativas y culturales, ciudadanía digital y áreas como alimentos y sostenibilidad. Está previsto, además, que se inicien los cursos del Tecnólogo en Informática, en conjunto con UTU y la Universidad de la República. También se definió en qué local se instalará el espacio, que estará en un espacio otorgado por la intendencia dentro de la Casa de los Deportes. En este caso, el espacio estará a disposición de los 108 estudiantes de Florida que ya cursan carreras en la UTEC de Durazno, en su mayoría en formato semipresencial, que podrán utilizar el espacio como lugar de estudio.

La situación en Nueva Palmira pasa por un acuerdo de la universidad con Corporación Navíos, con presencia en el puerto de la ciudad, con posibilidad de funcionar en un local que recientemente adquirió la empresa.

En este contexto, desde la UTEC se plantearon la necesidad de “hacer universidad de otra manera” y por eso apostaron a la estrategia de espacios universitarios. Según resumió Pena, “funcionan como una especie de satélite de los campus regionales” y “complementan la oferta educativa, pero, además, son una puerta de entrada a la UTEC en departamentos donde no existía universidad”.