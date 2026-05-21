ANEP lanzó un curso sobre convivencia y participación en centros educativos que tuvo 2.600 docentes inscriptos

El ente busca articular las acciones de formación con la política educativa y con el curso se apunta a lograr “intervenciones mucho más oportunas” que se anticipen a episodios de violencia.

A través del Centro de Formación Permanente de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) lanzó este jueves la primera edición del curso “Convivencia, participación y ciudadanía: claves desde la educación en derechos humanos”. Se trata de una iniciativa que se enmarca en el Plan de Convivencia y Participación elaborado por el organismo el año pasado, con el objetivo de dar herramientas a los docentes para abordar la temática en la práctica cotidiana.

Esta actividad, que iniciará el sábado, se abrió con un cupo para 500 docentes de todos los subsistemas de la ANEP, tuvo una inscripción de 2.600 personas y en la selección se priorizó a docentes de un mismo centro educativo que se postulaban en conjunto. Consultada al respecto, la directora de Derechos Humanos del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, Nilia Viscardi, dijo que la formación se ofrecerá en distintas fases para atender la demanda. Además, valoró que la demanda que tuvo se trata de “una excelente noticia”, ya que permite difundir las herramientas para el abordaje de la convivencia en los centros educativos que la ANEP ha elaborado en los últimos años y ponerlas en diálogo con los docentes.

Entre las temáticas a tratar, Viscardi mencionó el abordaje de conflictos, la promoción de convivencia y participación y el abordaje de la memoria. Además de acercarse a ellas con un enfoque pedagógico y de derechos humanos, se trabajará sobre la “disciplina punitiva”. Según detalló la directora, se trata de problematizar “viejas prácticas que todavía pueden aparecer, que muchas veces suelen derivar en formas no queridas de violencia de la institución y que están en el origen de la exclusión de muchos estudiantes”.

Por su parte, el presidente del Codicen, Pablo Caggiani, destacó que se trata de una propuesta formativa de varios meses de duración que apunta a la mejora de la convivencia, uno de los ejes de política priorizados para el quinquenio. Caggiani dijo que a través de las herramientas que plantea el curso se busca lograr que los equipos de los centros educativos tengan “intervenciones mucho más oportunas” antes de que las situaciones se manifiesten como emergentes a través de episodios de violencia comunitaria o familiar. Al respecto mostró su preocupación por el empeoramiento de los indicadores que muestran que los estudiantes se sienten más inseguros tanto en el trayecto de sus casas a los centros educativos como dentro del liceo o la UTU, en el caso de educación media.

Antonio Romano, director ejecutivo de Políticas Educativas, planteó que se busca articular la formación permanente para docentes con las políticas educativas del ente, y que ello también se realiza con miras a la creación de una Universidad Nacional de Educación. En ese sentido, Romano sostuvo que las acciones de ampliación del tiempo educativo que lleva adelante la ANEP también tienen como eje la mejora de la convivencia, en el entendido de que “a convivir también se aprende”, en el contexto de una época marcada por el aumento de la violencia en la resolución de conflictos sociales.