En conjunto con el MIEM, UTU incorpora Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación en Montevideo y Rivera

El acuerdo con el ministerio permitirá profesionalizar el trabajo de los estudiantes y acceder a herramientas para favorecer el avance de proyectos en la educación técnico-profesional.

Con el objetivo de acercar herramientas de tecnología e innovación a estudiantes y docentes, UTU se incorporó este martes a la red nacional de Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación (CATI). Se trata de una iniciativa impulsada por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Los CATI son espacios impulsados por la OMPI y coordinados en Uruguay por el MIEM. Allí se brinda apoyo a estudiantes, investigadores e instituciones en áreas vinculadas al desarrollo tecnológico, la búsqueda de patentes y la protección de innovaciones. “Los CATI ofrecen una amplia gama de servicios para ayudar a los innovadores en todas las fases del proceso, desde la generación de ideas y la investigación hasta la creación de propiedad intelectual, su comercialización y utilización”, informa el sitio web de OMPI. Su objetivo está centrado en la toma de decisiones con mayor información gracias al conocimiento que ofrecen sobre avances existentes antes de la iniciación de un proyecto.

Aunque la red funciona en Uruguay desde 2012 y ya cuenta con presencia en universidades y centros de investigación, la incorporación de UTU busca extender estas herramientas al ámbito de la educación técnico-profesional y acompañar proyectos desarrollados por estudiantes y docentes. En ese marco, este martes la Administración Nacional de Educación Pública firmó un acuerdo con el MIEM para concretar la incorporación de estos centros.

Durante la instancia, la directora general de UTU, Virginia Verderese, señaló que esta herramienta permitirá “revisar y escalar proyectos sociales y tecnológicos”, además de profesionalizar el trabajo realizado por estudiantes, “sean de terciaria o de educación media”, y visibilizar sus iniciativas, tanto en Montevideo como en el interior del país. Según indicó, el primer CATI será incorporado en el Parque Tecnológico Industrial del Cerro, pero se prevé una segunda etapa de implementación en el Polo Educativo Tecnológico de Rivera.

Además, Verderese señaló que una de las dificultades que enfrenta la institución es que muchos proyectos desarrollados por estudiantes “quedan guardados” una vez finalizado el ciclo educativo y no logran proyectarse en otros espacios. “Alrededor de 500 proyectos por año es lo que los estudiantes generan y muchas veces no tienen otra salida más que la culminación del ciclo”. Por lo tanto, destacó el acuerdo firmado como un potencial para brindar nuevas posibilidades a los estudiantes, “nos habilita a pensarnos desde otro lugar”, agregó.

Por su parte, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, sostuvo que el acuerdo representa una política nacional que une “empleo, producción y educación” y que los CATI constituyen “una prueba más” de que el MIEM trabaja junto con el sistema educativo pensando en “innovación, tecnología aplicada, empleo y producción nacional”.

Cardona también destacó el rol de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial en el desarrollo de los centros y sostuvo que las “patentes soberanas” son un elemento clave en el contexto actual. “Las innovaciones nacionales deben defenderse”, afirmó. Al mismo tiempo, remarcó la necesidad de avanzar hacia procesos de patentamiento “fluidos y ágiles”.

Los CATI posibilitan el hecho de acceder a información sobre tecnologías desarrolladas en distintos países, facilitan la consulta sobre documentación vinculada a patentes, así también como el acceso a publicaciones científicas internacionales y la obtención de apoyo para procesos de investigación e innovación.