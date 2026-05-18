Fenapes resolvió hacer un paro de 24 horas por presupuesto y definió algunos ejes para el Congreso Nacional de Educación

Movilización de sindicatos de la educación en la explanada de la Universidad de la República (archivo, octubre de 2022).

El sindicato de profesores de Secundaria reclama por más recursos de cara a la rendición de cuentas, y sostiene que es necesario generar discusiones “serias” y “profundas” en torno a la educación.

La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) realizó este fin de semana una asamblea general de delegados en la que resolvió una serie de medidas de cara a los próximos meses, entre ellas, sumarse al paro general parcial convocado por el PIT-CNT para el próximo 10 de junio.

En diálogo con la diaria, Emiliano Mandacen, secretario general de Fenapes, señaló que durante la asamblea uno de los puntos centrales que se trató fue el Congreso Nacional de Educación. Según dijo, desde Fenapes entienden que el congreso debe tener un carácter “muy participativo”, con un involucramiento amplio de la sociedad.

En ese sentido, sostuvo que será necesario desplegar “cientos de asambleas territoriales” y recordó que algunos de los temas principales a presentar se centrarán en el presupuesto, la autonomía de la educación y el fortalecimiento del sistema público educativo.

“El presupuesto no es un capricho. El presupuesto es una necesidad del sistema que debe tener como piso mínimo el 6%” del producto interno bruto para la educación. Uno de los ejes para el sindicato vuelve a estar en garantizar un presupuesto “acorde a las necesidades reales del sistema”, expresó Mandacen.

Otro de los temas planteados es la autonomía y el cogobierno de la educación. Desde Fenapes sostienen la importancia de que los docentes participen en la conducción del sistema educativo y remarcaron la necesidad de preservar la autonomía de la educación pública para evitar que quede sujeta “a los avatares político-partidarios”.

Por otra parte, posicionar el “acceso democrático al conocimiento como una política central” para el “fortalecimiento del sistema nacional de educación pública” también se incluyó en la discusión. Para eso, explicó Mandacen, es necesario destinar mayores recursos al área social en la próxima rendición de cuentas y, aunque aseguró que no esperan una rendición de “gasto cero”, dijo que hay que destinar “más recursos” a la educación. “En educación hay una gran preocupación con todo el tema infraestructura, creación de cargos, figuras de acompañamiento, extensión del tiempo pedagógico y la política educativa que conlleva eso”, indicó.

Por ejemplo, dijo Mandacen, Secundaria maneja actualmente unos 43 millones de pesos anuales para mantenimiento, pero advirtió que ese monto se encuentra “desindexado” desde hace más de diez años. “Hoy Secundaria ya no tiene más dinero para mantenimiento en los centros educativos”, afirmó, y consideró que esto genera una situación “muy problemática” para el funcionamiento de los liceos.

Por otro lado, el secretario general de Fenapes sostuvo que es necesario propiciar discusiones “serias” y “profundas” en torno a la educación. En ese sentido, dijo que esos debates deben partir de preguntas que permitan generar análisis colectivo y discusión política y que será imprescindible tratar temas como el crecimiento real de la participación del presupuesto educativo, políticas educativas a nivel nacional para que exista un acceso democrático a la educación, y el lugar que tendrán los docentes y la sociedad en general dentro del gobierno de la educación.

Mandacen dijo que la situación social y económica del país evidencia problemas estructurales que también impactan en la educación. “Hay un problema muy grave, o sea, estamos hablando de que a nivel general tenemos un tercio de niñas, niños y adolescentes en este país que están por debajo de la línea de pobreza”, sostuvo, y a su vez advirtió sobre las dificultades de amplios sectores de trabajadores en medio de las negociaciones salariales.

Además, planteó que existe un problema de acceso al empleo formal y estable para una parte importante de la población. “Hay una cantidad de elementos que tienen que estar en discusión; parece claro que hay un problema público, ya que por momentos ni el oficialismo ni la oposición logran instalar un debate profundo”, remarcó.

En ese marco, el sindicato de profesores definió hacer un paro de 24 horas el próximo 10 de junio, día en el que el PIT-CNT convocó a un paro general parcial de 9.00 a 13.00.