Sintep se suma al paro de 24 horas de los sindicatos de la educación este martes

Bajo la consigna “sin transformaciones no hay avances”, sindicatos de la educación pública y privada toman la medida en el marco de un paro convocado por el PIT-CNT.

En vísperas del comienzo de la votación del proyecto de ley de Rendición de Cuentas en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, los sindicatos de la educación decidieron realizar un paro de 24 horas este martes.

La medida se enmarca en el paro parcial –de 9.00 a 13.00– con movilización convocado por el PIT-CNT bajo la consigna “Sin transformaciones no hay avances”.

El secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), Emiliano Mandacen, dijo este lunes, al término de una reunión del comité ejecutivo de la federación, que la medida se basa principalmente en el reclamo del “6+1%” del producto interno bruto para la educación y la investigación. En diálogo con la diaria este lunes, Mandacen agregó que el gobierno “se está alejando de una promesa de campaña”, ya que el presupuesto asignado por el Poder Ejecutivo en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas para la educación resulta “insuficiente”.

Mandacen también se pronunció sobre los recursos necesarios para sostener el proceso de revinculación de estudiantes que lleva adelante la Administración Nacional de Educación Pública. Al respecto, dijo que es necesario “mejorar los procesos de aprendizaje” y que más allá de reincorporar estudiantes al sistema educativo es imprescindible contar con un proceso de “nivelación académica” y con figuras de “acompañamiento pedagógico” para acompañar la revinculación de manera progresiva.

El dirigente se refirió también a las consecuencias en materia edilicia que dejó el temporal de la semana pasada. Explicó que desde Fenapes se comunicaron con la Dirección General de Educación Secundaria por problemas de infraestructura en algunos centros educativos y señaló que situaciones edilicias que ya eran “complejas” se volvieron “aún más dramáticas” a raíz del temporal.

El secretario general de Fenapes también manifestó la adhesión al paro en apoyo a la reducción de la jornada laboral y a la propuesta tributaria de gravar al 1% más rico de la población.

Por su parte, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza Privada (Sintep) también se adhiere a la medida convocada por el PIT-CNT. El dirigente Christian Quintero dijo a la diaria que el paro previsto para mañana se realizará en una “coyuntura que es bastante compleja para el pueblo trabajador en general”, contexto en el que “la educación tiene un rol fundamental”.

Quintero señaló que “si no hay un presupuesto para la educación que mejore las condiciones de vida de la gente, evidentemente los problemas se van a seguir profundizando”. En ese sentido, remarcó que las reivindicaciones del sindicato no apuntan únicamente a su sector, sino que están dirigidas a todo el sector educativo. A su vez, Quintero aseguró que el presupuesto asignado para la educación en esta Rendición de Cuentas representó el “10% de lo solicitado” y que ese monto “no va a resolver los grandes problemas que tenemos en la educación”, que se ven atravesados por “la pobreza estructural y “la falta de oportunidades”.

Quintero también mencionó que la importante incidencia de la pobreza en la primera infancia, así como las situaciones de inseguridad en algunas instituciones de la enseñanza no formal, profundizan las dificultades que enfrentan los trabajadores.

El paro de este martes transcurrirá acompañado de una movilización convocada a partir de las 9.30, desde la sede central de la Universidad de la República hacia el Palacio Legislativo.