Abrió una convocatoria para el Fondo Sectorial de Educación: Inclusión Digital orientada a la culminación del ciclo educativo

La Fundación Ceibal lanzó este jueves una nueva edición del Fondo Sectorial de Educación: Inclusión Digital (FSED), junto con la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y con el apoyo de la Administración Nacional de Educación Pública. La iniciativa tiene como objetivo financiar proyectos de investigación que aporten conocimiento original referidos a la enseñanza y el aprendizaje.

La duodécima edición de este fondo está orientada a la “culminación del ciclo educativo” obligatorio, en particular, a aquellos proyectos dirigidos a la investigación enfocada a la enseñanza media superior. La convocatoria buscará financiar proyectos que contribuyan a abordar este desafío desde dos modalidades. Por un lado, intervenciones específicas desarrolladas en territorio que produzcan evidencia y orienten recomendaciones para políticas educativas, y por otro, investigaciones destinadas a la producción y acumulación de conocimiento sobre educación y tecnología, explicó Fiorella Haim, presidenta de Ceibal.

En la conferencia de lanzamiento participaron autoridades como el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, quien dio la bienvenida a la jornada junto con Haim y especialistas en educación de distintas partes del mundo, entre ellos, Guilherme Lichand, profesor en Educación en la Universidad de Stanford, quien estuvo a cargo de la presentación principal del evento.

Por su parte, Mahía y Haim enfatizaron en que es necesario conocer las causas del abandono educativo para poder abordarlo. En ese sentido, Haim se refirió a la baja tasa de egreso que existe en bachillerato. “Uruguay logra que casi nueve de cada diez estudiantes completen el ciclo básico. Sin embargo, entre las personas de 21 a 23 años, apenas algo más de la mitad ha finalizado el bachillerato”, señaló, y agregó que “esta situación resulta especialmente significativa porque Uruguay cuenta con condiciones que en principio deberían favorecer mejores resultados”.

A su vez, en cuanto a la desvinculación del sistema educativo, Haim destacó la importancia de detectar a tiempo las señales de alerta para desarrollar intervenciones preventivas y sostuvo que es necesario comprender mejor las diferencias entre las distintas situaciones que llevan al abandono educativo para poder diseñar respuestas adecuadas a cada caso. “Uruguay ya cuenta con diagnósticos importantes, lo que necesitamos ahora es avanzar”, señaló.

El ministro de Educación y Cultura remarcó que contar con datos concretos permite diseñar políticas públicas rigurosas y corregir el rumbo cuando sea necesario. Mahía sostuvo que la “igualdad de oportunidades para todas y todos” constituye uno de los ejes centrales del Plan Nacional de Educación y que el Estado debe trabajar en ese sentido para garantizarla.

Resultados anteriores, plazos de inscripción y montos que se otorgará a los proyectos seleccionados

Roberto Porzecanski, director de la Fundación Ceibal, repasó algunos datos sobre los resultados que ha tenido hasta ahora el FSED e informó que hasta el momento se han financiado 68 iniciativas en sus 11 convocatorias previas desde 2015. De esas iniciativas, 57 han finalizado, nueve se encuentran en fase de seguimiento y dos están por iniciar. A su vez, detalló que, en conjunto con la ANII se han invertido más de 115 millones de pesos uruguayos y se mantienen comprometidos más de 16 millones de pesos para proyectos en ejecución o que están próximos a comenzar y que pertenecen a los períodos de postulación de 2023, 2024 y 2025.

En esta edición el fondo cubrirá hasta el 80% del costo total de cada proyecto con un monto máximo de 2.900.000 pesos uruguayos por investigación, según indica la ANII. Los proyectos podrán tener hasta 18 meses de duración y se presentan únicamente a través del sitio web de la ANII. El cierre de la convocatoria será el 16 de setiembre a las 14.00.

A su vez, Porzecanski compartió durante el lanzamiento que el próximo llamado al FSED será en 2028 por una decisión de la fundación, ya que los fondos sectoriales financiados por el organismo pasarán a ser bienales.